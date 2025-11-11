II. Dış Ticaret Zirvesi 'Sürdürülebilir Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye' vizyonuyla gerçekleştirildi

II. DIŞ Ticaret Zirvesi, İstanbul Kültür Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü ile DIŞYÖNDER iş birliğinde gerçekleştirildi. Zirvenin ana teması 'Sürdürülebilir Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye Vizyonu' olarak belirlendi.

Akademi, kamu, sivil toplum ve özel sektör temsilcilerinin bir araya geldiği II. Dış Ticaret Zirvesi'nin açılış konuşmalarında DIŞYÖNDER Başkanı Dr. Hakan Çınar, Türkiye'nin dış ticaret fazlası verme vizyonuna vurgu yaptı. Konuşmasında makro ekonomik faktörler üzerinde duran Dr. Çınar, zirvenin akademi- sivil toplum- sanayi iş birliğinin yarattığı ortak gücün bir yansıması olduğunu belirtti.

GÜMÜŞOĞLU: DIŞ TİCARET BÜTÜNCÜL KALKINMANIN SİMGESİ

İKÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nebile Korucu Gümüşoğlu ise etkinlikte yaptığı açılış konuşmasında "Sürdürülebilir Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye Vizyonu' sadece ekonomik bir hedefi değil, aynı zamanda çevresel, teknolojik ve toplumsal dönüşümü de içeren bütüncül bir kalkınma anlayışını temsil ediyor" dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Yardımcısı ve İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu da Türkiye'nin konumu itibarıyla global ticarette önemli bir avantaja sahip olduğunu vurgulayarak, "Türkiye ile ticaret yapmak çok kolay. Türkiye ile ticaret yapmanın zenginliğini çevre ülkeler çok ciddi şekilde fark etmiş durumdalar. Çok güçlü bir lojistik ağımız, çok güçlü bir gümrüğümüz, bankacılık sistemimiz ve ulaştırmamız var. En büyük hedefimiz ihracatta dünyada ilk 10 arasına girebilmek" diye konuştu.

İstanbul Kültür Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Bahar Akıngüç Günver ise Dış Ticaret II Zirvesinin hem bugünün meselelerine hem de yarının fırsatlarına yapılan bir yatırım olduğuna dikkati çekerek şunları söyledi:

"Küresel ekonominin yeniden şekillendiği, ticaret dinamiklerinin hızla değiştiği bu dönemde, DIŞYÖNDER Paydaşlığı ile ilerleyen zirvemiz; hem ulusal hem uluslararası düzeyde güçlü bağların kurulmasına, ortak hedeflerin somut adımlara dönüşmesine zemin olacaktır."

Üniversitenin Rektörü Prof. Dr. Fadime Üney Yüksektepe ve Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak ise açılış konuşmalarında Türkiye'nin dış ticarette giderek daha aktif ve öne çıkan bir yönüne vurgu yaptılar. Rektör Prof. Dr. Fadime Üney Yüksektepe ve Bakan Yardımcısı Uçarmak, akademi ve sektör arasında sinerji yaratan Dış Ticaret Zirvesi benzeri etkinliklerin artışının ülke kalkınmasındaki önemine de dikkat çektiler. Programı nedeniyle zirveye katılamayan Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat gönderdiği mektupla DIŞYÖNDER ailesine ve İstanbul Kültür Üniversitesine 'verimli bir zirve' dileklerini iletti.

Zirvede, 'Sürdürülebilir Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye Vizyonu' yol haritası Kültür Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Ayşegül Ketenci tarafından sunuldu. İhracat, ithalat, lojistik ve yetkilendirilmiş yükümlü sistemi hakkında somut çözüm önerileri içeren yol haritası, DIŞYÖNDER'in strateji çalıştayında belirlenmiş olan maddelerden oluşuyordu.

Zirvenin birinci oturumunda panelistler Türkiye'nin dış ticarette sürdürülebilir büyüme vizyonuna dair değerlendirmelerini paylaştılar. Ernst & Young Şirket Ortağı Sercan Bahadır moderatörlüğünde Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, Ürün Güvenliği Genel Müdürü Hakkı Karabörklü, Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney ve SEDEFED Başkanı Emine Erdem dış ticarette sürdürülebilirlik, finansman erişimi ve yeşil dönüşüm politikalarını değerlendirdiler.

İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fadime Üney Yüksektepe, İstanbul Ticaret Üniversitesi'nden Prof. Dr. N. Öykü İyigün, Rektör ve İş İnsanları Platformu Eş Başkanı Prof. Dr. Mehmet Naci Efe ve Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz'in katılımıyla gerçekleşen ikinci oturumda, üniversite–sanayi iş birliği, dijitalleşme ve sürdürülebilir büyüme ilişkisi ele alındı. Panelde, akademik bilginin sahaya aktarılması, sahadaki gelişmelerin de akademiyle paylaşılması konuları gündeme getirildi. Akademi-sektör iş birliğinden doğan sinerjinin katma değerli somut çıktılara nasıl dönüşebileceği tartışıldı.

Zirvenin son panelinde Ticaret Bakanlığı Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürü Raif Can, Damat Tween Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, Arzum Yönetim Kurulu Başkanı ve DEİK Hong Kong İş Konseyi Başkanı Murat Kolbaşı, İGE Genel Müdürü Fatih Tuğrul Topaç ve DIŞYÖNDER Başkanı Dr. Hakan Çınar küresel rekabet, inovasyon ve markalaşma ekseninde Türk şirketlerinin başarı hikayelerini paylaştılar. Süleyman Orakçıoğlu firmasının şu anda ulaştığı noktanın 40 yıllık bir emeğin sonucu olduğunu hatırlattı. Zamanında adı pek duyulmamış bir Türk firmasını önemsemeyen yabancı sektör temsilcilerinin bugün kendilerinden randevu almak için çaba göstermek durumunda kaldıklarını belirtti.

Zirvenin sonunda, fütürist Ufuk Tarhan, 'Dış Ticaretin Geleceği: Dijital Ufuklar' başlıklı özel söyleşisiyle katılımcılarla buluştu.