İhsan Kurnaz'dan 1 Mayıs Mesajı: Emek ve Dayanışma Günü Kutlu Olsun

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kurnaz, mesajında, işçi ve emekçilerin toplumun temel direği olduğunu belirterek, "Ülkemizin kalkınmasında ve gelişmesinde alın teri döken tüm işçi ve emekçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum. Emek kutsaldır, emekçi ise bu kutsal değerin taşıyıcısıdır." ifadesini kullandı.

Belediyede görev yapan her çalışanın emeğinin farkında olduklarını belirten Kurnaz, "Onları her koşulda desteklemeye devam edeceğiz. Sosyal belediyecilik ilkesiyle emeğin karşılığını gözeten projeler üretmeyi sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kurnaz, tüm işçilere sağlık, huzur ve güven dolu bir çalışma hayatı temennisinde bulundu.