İhsan Koca Ağın'da Partililerle İstişare Toplantısı Düzenledi

Ak Parti Malatya Milletvekili İhsan Koca, Ağın ilçesinde partililerle istişare toplantısı düzenledi.

Ak Parti Ağın İlçe Başkanlığında düzenlenen toplantıya, Milletvekili Koca, Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Oktay Kapan, İlçe Başkanı Vedat Pasinli ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Toplantının ardından beraberindekilerle esnafı ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya gelen Koca, daha sonra belediyeye ait leblebi, badem şekeri, hububat eleme ve paketleme fabrikasını ziyaret etti.

Koca, ziyarette, çalışmalar hakkında Belediye Başkanı Çakar'dan bilgi aldı.