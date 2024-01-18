İHH, 2023'te Filistin'de binlerce insana yardım etti

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, 2023'te Filistin'de insani yardım projeleri yaparak binlerce insana destek oldu.

İHH'den yapılan açıklamaya göre, vakıf geçen yıl Filistin'de yürüttüğü insani yardım faaliyetleri kapsamında, 14 bin 595 aileye gıda paketi, 219 bin 865 kişiye ise sıcak yemek dağıttı.

Birçok farklı alanda da insani yardım projelerini hayata geçiren vakıf, ayrıca Filistin'e 1033 tanker içme suyu ulaştırdı. Vakıf, biri tıbbi ürünler, 8'i de yiyecek ve barınma malzemeleri taşıyan 9 tırı Filistin'e gönderdi.

Geçen yıl yapılan Kurban Bayramı çalışmaları kapsamında Gazze Şeridi'nde 28, Batı Şeria'da ise 5 büyükbaş hayvan keserek ihtiyaç sahiplerine dağıtan vakıf, kesimi yapılan 2 bin 520 hisseyi de dondurulmuş et olarak Gazze'ye ulaştırdı.

İHH'nin, 2023'te Filistin'e yaptığı yardımlar şöyle:

"Bir tır içme suyu, 30 büyükbaş adak-akika kurbanı kesim ve dağıtımı, 1043 kişiye nakdi yardım, 500 bebek bezi ve maması, gözünü kaybeden 10 Filistinli yaralıya protez göz tedavisi, 198 öğrenciye kırtasiye seti ve çanta dağıtımı, bin ilk yardım çantası, 1786 poşet ekmek, 1253 aileye battaniye desteği, 1906 hijyen paketi, Gazze'deki Hayfa Hastanesi'ne 2 işitme cihazı ve izole odası, Alawde Hastanesi'ne 2 kalp şok cihazı, Alzahraa Hastanesi'ne sarf malzemeleri temini, 3 farklı hastaneye ilaç desteği, 455 aileye kışlık destek paketi, yeniden imar projesi kapsamında 2 evde onarım, 500 çocuğa elbise dağıtımı, 116 hasta bezi."