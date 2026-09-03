DEVA Partili Şahin: Limon Tarlada 10, Markette 85 Lira; Bakanlık Zinciri Açığa Çıkarmalı

(ANKARA) - DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, tarlada 10 liraya çıkan limonun market rafında 85 liraya satıldığını belirterek, " Ticaret Bakanlığı'nın işi fiyat etiketine uzaktan bakmak değil, o etiketi şişiren zinciri açığa çıkarmaktır. Böyle giderse vatandaş limonu kilo hesabıyla değil, çayına sıkacağı damlayla alacak. Çünkü artık pazarda ekşi olan yalnız limon değil. Vatandaşın yüzü de cebi de ekşiyor" dedi.

DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, sosyal medya hesabından limon fiyatına ilişkin açıklama yaptı. Şahin, şunları kaydetti:

"Limonun ekşi olduğunu biliyoruz da, fiyatının bu kadar can yakması yeni! Tarlada 10 liraya çıkan limon, market rafında 85 liraya dayanıyor. Çiftçinin yüzü sattığı fiyattan, vatandaşın yüzü aldığı fiyattan ekşiyor. Aradaki yaklaşık 75 liralık fark ise hala tatlı bir sır gibi duruyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, tarım ve gıda sektörü için 'muhteşem bir yıl' diyor. Gelin o muhteşemliği biraz da pazarda arayalım. Çiftçinin kazancında yok, vatandaşın filesinde yok. Ama limonun tarladan rafa uzanan yolculuğunda fiyat sekiz kattan fazla büyümüş. Asıl cevap bekleyen mesele de bu.

"VATANDAŞIN YÜZÜ DE CEBİ DE EKŞİYOR"

Limon dalından kopunca başına ne geliyor da 10 liradan 85 liraya çıkıyor? Nakliye, komisyon, depolama, market marjı… Hepsini yan yana koyun ve şu farkın nerede oluştuğunu gösterin. Ticaret Bakanlığının işi fiyat etiketine uzaktan bakmak değil, o etiketi şişiren zinciri açığa çıkarmaktır. Böyle giderse vatandaş limonu kilo hesabıyla değil, çayına sıkacağı damlayla alacak. Çünkü artık pazarda ekşi olan yalnız limon değil. Vatandaşın yüzü de cebi de ekşiyor…"

Kaynak: ANKA