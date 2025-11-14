İdlib'deki Asi Nehri İlk Kez Kurudu: Çiftçiler Krizle Yüz Yüze

Türkiye ile Suriye topraklarından geçen ve Suriye'nin İdlib bölgesindeki tarım arazilerinin temel su kaynağı olan Asi Nehri, tarihinde ilk kez karşılaştığı şiddetli kuraklıkla mücadele ediyor.

İdlib'in batısındaki Cisr eş-Şuğur ilçesinde bulunan Asi Nehri'nin suyunun eşi benzeri görülmemiş şekilde kuruması, insani krizle mücadele eden bölgede binlerce ailenin geçim kaynağını ve gıda güvenliğini de ciddi şekilde tehlikeye soktu.

Yerel çiftçiler, nehrin kurumasının sebze ve meyve üretimi üzerinde yıkıcı bir etki yarattığını ifade ederken su seviyesindeki keskin düşüş, sulama sistemlerinin durmasına ve tarım alanlarının zarar görmesine neden oldu.

Kuraklık nedeniyle geçim kaynakları tehdit altına giren İdlibli çiftçiler, ürünlerini kurtarabilmek amacıyla kuyu açmak ve maliyetli alternatif sulama yöntemlerine yönelmek zorunda kalıyor.

İdlib'in batındaki Cisr eş-Şuğur ilçesindeki çiftçi Reşad Salih, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölge halkının geçim kaynağının çoğunlukla sebze üretimi ve sürekli meyve veren ağaçlar olduğunu söyledi.

Salih, Asi Nehri'nin tarihte ilk kez tamamen kuruduğunu ifade ederek "Bu yıl tarihinde ilk kez Asi Nehri'nin yatağı tamamen kurudu. Bu durumun temel sebebi genel kuraklık olmakla birlikte, geçmiş dönemlerde barajların doğru şekilde işletilmemesi." dedi.

Nehir suyuna bağımlı olan Cisr eş-Şuğur ve kırsalındaki bahçelerin olumsuz etkilendiğini aktaran Salih, "Su çekilince sebze üretiminde ve meyve veren ağaçlarda büyük düşüş yaşandı. Köylüler ciddi gelir kaybına uğradı." ifadelerini kullandı.

Sorunun çözümüne yönelik önerilerde bulunan Salih, Zeyzun ve Kustun barajlarının yeniden tamir edilmesi gerektiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Kış yağmurlarının sularının barajlarda toplanıp yaz aylarında tekrar Asi Nehri'ne verilmesi gerekiyor. Böylece su seviyesi korunur ve çiftçiler tarlalarını sulayarak daha iyi üretim elde edebilir."

Suyun olmayışı üretimi durma noktasına getirdi

Bölgede nane üretimi ve meyve ağaçlarıyla geçimini sağlayan çiftçi Samih Salih de çiftçilerin uzun yıllar sonra toprağına döndüğünü ancak su kesintisinin üretimi neredeyse durma noktasına getirdiğini aktardı.

Asi Nehri'nin kurumasının kendilerine çok büyük zarar verdiğini belirten Salih, "Nehir tarihinde ilk kez kurudu. İnsanlar da çok masraf yapmıştı. Biliyorsunuz, bu özgürleştirmeden sonraki ilk yıl ve insanlar yeniden toprağına ve tarıma dönmeye başladı. Çoğu kişi yıllarca kamplarda ya da Türkiye'de kalmıştı." dedi.

Tarımda kullanılan güneş enerjisi sistemlerinin maliyetine dair ise Salih, bazı çiftçilerin tedarikçilere borçlandığını dile getirdi.

Salih, "Çiftçi tohumunu ekti, ürünü verim aşamasına gelmişti ancak Asi Nehri kurudu. Üretemediği için borcunu ödeyemedi, malzeme satan da parasını alamadı; herkes zarar gördü." diye konuştu.

Yazın etkili olan sıcak hava dalgalarının ağaç köklerini kuruttuğunu dile getiren Salih, toprakların yeniden üretim yapabilecek hale gelmesi için zamana ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Salih, çiftçilerin kriz döneminde tanker ve geçici kazı yöntemleriyle çözüm üretmeye çalıştığını ancak bunun maliyetli olduğunu vurguladı.

Salih, çözüm önerilerine ilişkin ise şunları ifade etti:

"Artezyen kuyuları açılabilir, nehir yatağında geçmişte bulunan büyük su havuzlarının yeniden yapılması halinde en azından sulama dönemi bir süre korunabilir. Ne havuz var ne su var o yüzden çiftçi tarımı bırakmaya başladı."