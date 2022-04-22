İDDEF'ten Etiyopya ve Somali'ye ramazan yardımı

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), iç savaş ve kuraklık nedeniyle milyonlarca kişinin olumsuz etkilenerek gıdaya ulaşmakta büyük güçlük çektiği Etiyopya ve Somali'ye ramazan kumanyası ulaştırdı.

İDDEF'in açıklamasına göre, ramazan çalışmaları kapsamında 40 ülke, 264 bölgede bağışçıların emanetleri ihtiyaç sahiplerine teslim ediliyor.

Bu kapsamda acil kriz bölgelerindeki çalışmalarına ağırlık veren İDDEF, iç savaş ve kuraklıkla mücadele eden Etiyopya ile 2 yıldır yeterli yağışın olmadığı Somali'ye gıda yardımı ulaştırdı.

İDDEF ekipleri, aşırı sıcakların yol açtığı kuraklık ve kıtlık ile iç savaşın yerinden ettiği milyonlarca insanın yaşam mücadelesi verdiği Doğu Afrika ülkesi Etiyopya'nın Sankora, Amhara, Oromia, Afar ve Tigray bölgelerinde kumanya dağıttı.

İnsani krizin derinleştiği Somali'de de şiddetli kuraklıkla mücadele eden ihtiyaç sahiplerine hayırseverlerin kumanya emanetleri ulaştırıldı.

Hayırseverler, federasyonun ramazan yardımları için "www.iddef.org" internet sitesi üzerinden bilgi alarak destekte bulunabiliyor.