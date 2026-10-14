IDA Türkiye 2026 panelinde 15-20 tank tipinin lojistik sorun yarattığı belirtildi

IDA TÜRKİYE 2026 Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İş Birliği Günleri kapsamında düzenlenen panelde, Avrupa savunma sanayisindeki lojistik altyapı, tedarik zinciri süreçleri ve standardizasyon ihtiyacı ele alındı.

Anadolu Ajansının (AA) Küresel İletişim Ortağı olduğu IDA TÜRKİYE 2026 Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İş Birliği Günleri, Congresium Ankara'da devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) destekleriyle OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA) tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında, "Avrupa Savunma Sanayiine Genel Bakış" başlıklı panel gerçekleştirildi.

TOBB Savunma Sanayi Meclisi Başkan Yardımcısı Yılmaz Güldoğan'ın moderatörlüğünü üstlendiği oturumda, İspanya'nın Valencia Bölgesi Sanayi Bakan Yardımcısı Felipe Javier Carrasco Torres ve Almanya Hava Kuvvetlerinden emekli Tümgeneral Markus Kurczyk konuşma yaptı.

Valencia, 2027'de sanayi işbirliği günlerine ev sahipliği yapacak

Çift kullanımlı teknolojilerin sivil sektörlerden savunma alanına dönüşümü hakkında bilgi veren Torres, bir sonraki sanayi işbirliği günlerinin Eylül 2027'de İspanya'nın Valencia kentinde düzenleneceğini duyurdu.

Valencia'nın sadece geleneksel sanayide değil, yarı iletkenler, fotonik ve temizlik gibi ileri teknoloji sektörlerinde de hızlı bir gelişim kaydettiğini belirten Torres, otomotiv, gıda, kimya ve plastik alanlarında bölgeye önemli yatırımlar çektiklerini söyledi.

Torres, Akdeniz'in merkezindeki stratejik konumları sayesinde Afrika, Orta Doğu ve Avrupa ile güçlü bağlantılara sahip olduklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Lojistik, tedarikçilerle hızlı bağlantı kurabilmek için çok önemli. Beş önemli limanımız ve üç havalimanımız bulunuyor. Şirketler bölgemize sadece ucuz iş gücü için değil, geleceği yakalamak amacıyla geliyorlar. Bölgedeki beş üniversitemiz sayesinde şirketlere yüksek beceriye sahip, nitelikli bir iş gücü sunuyoruz. Valencia'da teknolojik altyapı, yaşam kalitesi ve kalifiye insan kaynağı bir araya gelmiş durumda. Sanayi sektörü için hükümet ve şirketler olarak aynı dili konuşuyor, birlikte çalışıyoruz."

"Avrupa'da 15-20 farklı tankın olması lojistik problemler yaratıyor"

Almanya'nın savunma kabiliyetlerini artırmada karşılaştığı zorluklara değinen emekli Tümgeneral Markus Kurczyk ise 42 yıllık askeri kariyerinde Afganistan'da görev yaptığı dönemi anımsatarak, Kabil'de Türk Silahlı Kuvvetleri ile kritik konuların çözümünde son derece uyumlu ve başarılı bir uzlaşı ortamı yakaladıklarını ifade etti.

Emekliliğinin ardından Almanya'da savunma ve sivil koruma alanında faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmeleri (KOBİ) desteklemek amacıyla bir güvenlik sanayisi derneği kurduklarını anlatan Kurczyk, savunma sektöründe sağlam ve sürdürülebilir bir tedarik zinciri oluşturmanın on yıllar süren zorlu bir süreç olduğuna dikkati çekti.

Kurczyk, Avrupa orduları arasındaki standardizasyon eksikliğinin sahada yarattığı zorluklara işaret ederek, şunları kaydetti:

"Avrupa'da şu an 15-20 farklı tank çeşidi var ve en az 4 farklı kalibre mühimmat kullanılıyor. Aynı amaç için, aynı sahadaysak bu durum ciddi lojistik problemler ortaya çıkarıyor. Uluslararası rekabet nedeniyle maalesef bu ürünleri standart hale getirmek zorlaşıyor. Avrupa Birliğinin savunma fonlarını harekete geçirerek savunma sanayisinde KOBİ'leri desteklemesi önemli bir adım ancak sahada aynı hedefi vuran sistemlerin çeşitliliği, gelecekteki lojistik ve operasyonel sorunları çözmek için standardizasyonu zorunlu kılıyor."

Kaynak: AA