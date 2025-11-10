Haberler

ICYF Başkanı Taha Ayhan, Suudi Arabistan Spor Bakanı ile Görüştü

Güncelleme:
İslam İşbirliği Gençlik Forumu Başkanı Taha Ayhan, Riyad'da Suudi Arabistan Spor Bakanı Prens Abdulaziz bin Turki Al Faisal ile gençlik projeleri ve Müslüman gençlerin refahı üzerine görüşmeler gerçekleştirdi.

İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) Başkanı Taha Ayhan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Spor Bakanı Prens Abdulaziz bin Turki Al Faisal ile görüştü.

ICYF'den edinilen bilgiye göre, Ayhan, 6. İslami Dayanışma Oyunları kapsamında, Suudi Arabistan Spor Bakanı Al Faisal tarafından Riyad'da kabul edildi.

Görüşmede ICYF'nin dünya genelinde yürüttüğü gençlik projeleri hakkında bilgi veren Ayhan, Prens Al Faisal'ın İslam Gençlik ve Spor Bakanları Konferansı (ICYSM) dönem başkanlığı süresince Müslüman gençlerin refahını artırmaya yönelik Suudi Arabistan tarafından sağlanan güçlü katkı ve destekleri için teşekkür etti.

Ayhan ayrıca, Filistin konusundaki kararlı duruşu ve Gazze halkının haklarını savunmadaki tutumu nedeniyle Suudi Arabistan liderliğine duyduğu takdiri dile getirdi.

Prens Al Faisal da ICYF heyetine 6. İslami Dayanışma Oyunları'na katılımları için teşekkür ederek, ICYF'nin İslam dünyasındaki gençlerin aktif katılımını teşvik eden faaliyetlerinin önemine işaret etti.

Suudi Prens ayrıca, Müslüman gençliğin geleceği adına Suudi Arabistan Spor Bakanlığı ile ICYF arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesinin önemini vurguladı.

Taha Ayhan, Riyad temasları kapsamında çeşitli ülkelerin Gençlik ve Spor Bakanlarıyla da görüşmeler gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Gökhan Çeliker - Güncel
