ICRC Heyeti Yemen'de Alıkonulan Geminin Mürettebatını Ziyaret Etti

Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nden (ICRC) bir heyet Yemen'de Husilerin alıkoyduğu "Galaxy Leader" isimli kargo gemisinin 25 kişilik mürettebatını ziyaret etti.

Yemen haber ajansı SABA'nın haberinde, ICRC heyetinin, söz konusu ziyareti "insani görevler çerçevesinde alıkonulanların durumun öğrenmek amacıyla" gerçekleştirdiği belirtildi.

Heyetin, "Husiler tarafından alıkonulan geminin 25 kişilik mürettebatını ziyaret ettiği, mürettebatın iyi durumda olduğu ve insani muamele gördükleri" aktarıldı.

Gemi mürettebatının, ICRC heyetine, "iyi bakım ve muamele gördüklerini, aileleriyle görüntülü iletişime geçtiklerini ve serbest kalmak için Gazze'deki savaşın bitmesini umduklarını" söylediği kaydedildi.

Öte yandan, ICRC'den ziyarete ilişkin açıklamada bulunulmadı.

Yemen'deki Husiler, 19 Kasım 2023'te, Kızıldeniz'de İsrailli iş adamına ait "Galaxy Leader" isimli kargo gemisine el koyarak Yemen kıyılarına götürdüklerini duyurmuştu.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin, Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.