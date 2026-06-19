İçişleri Bakanlığı'ndan Milli Takım'a destek klibi

İÇİŞLERİ Bakanlığı'na bağlı birim personeli, A Milli Futbol Takımı'na destek için klip çekti. Klipte rol alan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli Takım'a Dünya Kupası'nda başarılar diledi.

Klipte Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı personeli rol aldı. Kırsal bir alanda futbol oynayan çocukların topunun uçurumdan aşağıya düşmesi başlayan klipte, ilk olarak top AFAD tarafında aranıp bulunuyor. İçişleri Bakanlığı birimlerinin topun çocuklara ulaşması için yapılan çalışmaları simgeleyen görüntülerde top, AFAD arama kurtarma personeli tarafından bulunduktan sonra degajman ile atılıyor. Yunus polislerine düşen top sırasıyla; Sahil Güvenlik botuna, Göç İdaresi Başkanlığı sınır ekibine ve Jandarma Trafik personeline ulaşıyor.

PERSONEL ÇOCUKLARI DA KLİPTE

Son olarak Jandarma Trafik ekibi topu, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye ulaştırıyor. Yuvarlanarak gelen topu ayağıyla sektirerek eline alan Bakan Çiftçi, toplarını almak için koşarak yanına gelen çocuklara, 'Haydi bizim çocuklar, tüm Türkiye sizinle' diyerek topu veriyor. Topu alan çocuklar sevinçle futbol oynamaya devam ederken; klip Milli Takım oyuncularının görüntüleriyle devam ediyor. Tamamı İçişleri Bakanlığı çalışanları tarafından hazırlanan filmde, saha personeli rol alırken, çocuklar ise personel çocuklarından oluştu. Filmde kullanılan 'Türkiye Burada' şarkısı ise jandarma personeli tarafından özel olarak bestelendi.

'HAYDİ BİZİM ÇOCUKLAR'

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, o görüntüleri sanal medya hesabından paylaşarak, "Bir yenilgiyle yol bitmez. Çünkü bu millet bilir ki büyük zaferler, inançla, gayretle ve son ana kadar vazgeçmeyen yüreklerle kazanılır. Avustralya karşısında istediğimiz sonucu alamadık ama ne umudumuzu ne de bizim çocuklarımıza olan inancımızı kaybettik. Çünkü biz; umudunu kaybetmeyen, sonuna kadar mücadele eden ve her zorluğu birlik içinde aşmayı bilen bir milletiz. Şimdi önümüzde çok önemli bir mücadele var. Belki de bir Dünya Kupası hayalinin en kritik eşiği. Paraguay karşısında sahaya çıkacak bizim çocuklarımız yalnız değildir. Çünkü onların arkasında sadece stadyumlardaki binlerce taraftarımız değil; dualarıyla, sevgisiyle ve desteğiyle tek yürek olmuş büyük bir Türkiye var. Emniyet Genel Müdürlüğümüz, Jandarma Genel Komutanlığımız, Sahil Güvenlik Komutanlığımız, AFAD'ımız, Göç İdaremiz ve İçişleri ailemizin her bir ferdi; çocuklarımızın hayallerine nasıl sahip çıkıyorsa, bugün de aynı inançla Milli Takımımızın yanında duruyor. Çünkü biz biliyoruz ki bir çocuğun hayaline sahip çıkmak, Türkiye'nin yarınlarına sahip çıkmaktır. Haydi bizim çocuklar. Bu kez sahaya sadece bir maç için değil; bir milletin umudunu ve hayalini gerçekleştirmek için çıkıyorsunuz. Son düdüğe kadar mücadele edin. Gayret bizden, tevfik Allah'tandır. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin, gücünüzü ve azminizi artırsın, her attığınız şut gol olsun. ve unutmayın. Arkanızda sizinle sevinen, sizinle üzülen ve sizin için dua eden koskoca bir Türkiye var. Haydi bizim çocuklar. Tüm Türkiye sizinle" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı