İçişleri Bakanı Çiftçi: Erdoğan'ın Dirayetli Liderliğinde Türkiye, Her Alanda Tarihi Mesafeler Katetmiştir

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi,

Bakan Çiftçi, İçişleri Bakanlığında Emniyet Genel Müdürlüğü personeli ile iftar programına katıldı. Burada konuşma yapan Çiftçi, şunları söyledi:

"Polisimiz, bu ülkenin kanun ordusudur. Gücünü ve meşruiyetini kanundan alır. Görevini hukuk içinde yerine getirir, adaletin tesisi için gece gündüz çalışır, kamu düzenini korurken devletin şefkat elini de hissettirir. Bu üniforma; devletin disiplinini, ciddiyetini, merhametini ve sorumluluğunu temsil eder. Huzurun olmadığı yerde üretim zayıflar, güvenin sarsıldığı yerde sosyal hayat yara alır, emniyetin zedelendiği yerde toplumsal denge sarsılır. İşte bu sebeple polisimizin omuzlarındaki sorumluluk son derece büyüktür. Her nöbet, milletimizin huzuruna adanmış bir nöbettir. Her müdahale, kamu düzenini ayakta tutan bir iradedir. Her görev, bu ülkenin yarınlarına sahip çıkma kararlılığıdır. Bugün terörle mücadeleden uyuşturucuyla mücadeleye, organize suç örgütlerinden siber suçlara kadar her alanda amansız bir mücadele yürütülmektedir. Milletimizin huzurunu hedef alan her karanlık yapı, polisimizin kararlı mücadelesiyle karşı karşıya kalmaktadır. Uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayan, suç şebekelerini birer birer çökerten, dijital dünyadaki tehditlere karşı yüksek bir dikkatle görev yapan Emniyet Teşkilatımız; sadece bugünün güvenliğini korumuyor, aynı zamanda yarınlarımızı da emniyet altına alıyor. Bu büyük görevin ardında nice fedakarlıklar, nice sessiz kahramanlıklar vardır. Aziz milletimizin huzur ve güvenliği için canını feda eden nice yiğidimiz, şehadet mertebesine yürümüştür. Aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Kahraman gazilerimizi şükranla anıyoruz. Onların emanetine sahip çıkmak, bizim için hem bir vazife hem bir vicdan borcudur."

Değerli arkadaşlar, bu meslek, her şeyden önce fedakarlıktır. Bu üniforma, şereftir, sadakattir. Bu üniforma, milletin selametini kendi rahatının önüne koyan yüksek bir adanmışlıktır. Sizler, devletimizin itibarını, milletimizin duasını ve ay yıldızlı bayrağımızın sorumluluğunu taşıyorsunuz.

Sizlerin cesaretiyle, azmiyle, sadakatiyle, kahramanlığıyla çok daha güçlü neticelere ulaşacağız. Aziz milletimizin huzuru için yürüdüğümüz bu yolda kararlılığımız tamdır, irademiz berraktır, hedefimiz açıktır.

"Birlikte huzur, birlikte güven' hedefimizi daha güçlü ve daha kuşatıcı bir şekilde gerçekleştireceğiz"

Cumhurbaşkanımız muhterem Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli liderliğinde Türkiye, her alanda tarihi mesafeler katetmiştir. Bugün dünya genelinde yaşanan hadiseler, bölgemizde yükselen tehditler bize bir hakikati yeniden göstermektedir: Diplomaside güçlü olmak, savunma sanayiinde caydırıcı bir seviyeye ulaşmak, yerli ve milli teknolojide atılım yapmak, sağlıkta, ulaştırmada, güvenlik altyapısında sağlam bir zemin kurmak; doğrudan doğruya beka, istiklal ve istikbal meselesidir. Türkiye, hamdolsun, bugün çok daha hazırlıklı, çok daha dirayetli, çok daha kudretli bir noktadadır. İnşallah bu yürüyüş; Türkiye Yüzyılı vizyonu ile daha hızlı büyüyecek, büyük ve güçlü Türkiye hedefiyle daha da yükselecektir. Emniyet Teşkilatımız, Jandarmamız, Sahil Güvenliğimiz ve bütün güvenlik birimlerimizle 'Birlikte nuzur, birlikte güven' hedefimizi de daha güçlü ve daha kuşatıcı bir şekilde gerçekleştireceğiz.

İçişleri Bakanlığı olarak; Emniyet Teşkilatımızın yanında olmaya, altyapımızı güçlendirmeye, teknolojik kapasitemizi artırmaya, ekipman imkanlarımızı genişletmeye ve kahraman polislerimizi her alanda desteklemeye aynı kararlılıkla devam edeceğiz.

Bu duygularla; vatan uğruna toprağa düşen aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. 180 yıldır huzur ve güvenliğimiz için gece gündüz demeden canla başla çalışan Emniyet Teşkilatımızın her bir mensubuna üstün başarılar diliyorum. Rabbim Ramazan-ı Şerif'i bütün İslam alemine, tüm mazlumlara ve aziz milletimize huzur, selamet ve hayır vesilesi kılsın. Bayrama sağlıkla, afiyetle, gönül huzuruyla kavuşmayı hepimize nasip eylesin. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun."

Kaynak: ANKA