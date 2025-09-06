Icelandair, İstanbul Havalimanı'nda Tarifeli Seferlere Başladı

İzlanda'nın bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Icelandair, İstanbul Havalimanı'nda tarifeli seferlerine resmen başladı.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, dünyanın en önemli küresel aktarma merkezlerinden İstanbul Havalimanı, uluslararası uçuş ağını genişletmeye devam ediyor.

İlk uçağı bugün saat 00.05'te havalimanına inen Icelandair, 2025 yılının başından bu yana İstanbul Havalimanı'nda tarifeli seferlere başlayan 7. havayolu şirketi oldu.

İzlanda'nın başkenti Reykjavik-İstanbul güzergahı, Avrupa, Kuzey Atlantik, Asya ve Orta Doğu arasında güçlü bir bağlantı sunuyor.

Yeni hat kapsamında haftada 2 ila 4 sefer olarak düzenlenecek direkt uçuşlarda, 160 koltuk kapasiteli Boeing 737 MAX 8 tipi uçaklar kullanılacak.

Icelandair'ın İGA İstanbul Havalimanı'nda hizmet vermeye başlamasıyla, Türk Hava Yolları ile arasındaki codeshare anlaşması da genişletilmiş oldu. Bu durum, yolculara, Reykjavik üzerinden Asya ve Orta Doğu'daki birçok destinasyona daha hızlı ve kolay erişim imkanı sunulması anlamına geliyor.

İki havayolunun koordineli uçuş saatleri sayesinde, toplam seyahat süresi kısalırken, bölgesel pazarlara erişim de kolaylaşıyor.

İstanbul Havalimanı'nın hizmet ağına 2025 yılında Japonya'dan All Nippon Airways, İran'dan Fly Sepehran, Ürdün'den Fly Jordan, İspanya'dan Air Europa, Malta'dan KM Malta, Suriye'den Syrian Air de katılmıştı.

En yüksek sayıda havayoluna hizmet veren dünyanın ilk üç havalimanı arasındaki İstanbul Havalimanı, 115'i aşkın havayoluna ev sahipliği yapıyor.