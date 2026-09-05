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ICBC'nin Yeşil Tahvilleri Nasdaq Dubai'de İşlem Görmeye Başladı

ICBC'nin Yeşil Tahvilleri Nasdaq Dubai'de İşlem Görmeye Başladı
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Çin Sanayi ve Ticaret Bankası'nın Dubai şubesi, 700 milyon ABD doları tutarındaki çift para birimli yeşil tahvillerin Nasdaq Dubai'de işlem görmeye başlamasını kutladı. Tahviller, Dubai, Hong Kong ve Londra borsalarında eş zamanlı olarak listelendi ve gelirler, Çin ve Arap ülkelerindeki yenilenebilir enerji projelerini desteklemek için kullanılacak. Bu kotasyonla ICBC'nin Nasdaq Dubai'deki renminbi tahvil ihracı toplam 10 milyar yuanı aştı.

DUBAİ, 5 Eylül (Xinhua) -- Çin Sanayi ve Ticaret Bankası'nın (ICBC) Dubai şubesi, "Çin-Arap ülkeleri yenilenebilir enerji işbirliği" temalı küresel çift para birimli yeşil tahvillerinin Nasdaq Dubai'de işlem görmeye başlamasını perşembe günü düzenlenen gong töreniyle kutladı.

ABD doları ve offshore Çin renminbisi cinsinden ihraç edilen ve toplam ihraç büyüklüğü 700 milyon ABD doları olan çift para birimli yeşil tahviller, eş zamanlı olarak Dubai, Hong Kong ve Londra borsalarında işlem görmeye başladı.

ICBC'nin verdiği bilgilere göre, tahvillerden elde edilen gelir Çin ve Arap ülkelerinde yenilenebilir enerji alanındaki düşük karbonlu projelerin desteklenmesinde kullanılacak.

Bu kotasyonun ardından ICBC'nin Nasdaq Dubai'de işlem gören renminbi cinsinden tahvillerinin toplam ihraç büyüklüğü 10 milyar yuanı (yaklaşık 1,49 milyar ABD doları) aştı.

Kaynak: Xinhua
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