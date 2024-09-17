İBB Zabıtasından Pendik'te Boykot Afişi Asan Esnafa Ceza
İBB AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, Pendik'te bir esnafa İBB zabıta ekipleri tarafından boykot afişi asmak gerekçesiyle ceza kesildiğini duyurdu. Türkyılmaz, bu durumu eleştirerek, İBB'nin kendi tesislerinde boykot ürünleri satıldığını vurguladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, Pendik'te faaliyet gösteren bir esnafa İBB zabıta ekiplerinin "İsrail'i boykot afişi" astığı gerekçesiyle ceza kestiğini belirtti.
Türkyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pendik'imizin güzel ve yürekli esnaflarından birine İBB zabıta tarafından Kabahatler Kanunu'na göre ceza kesilmiş. Kabahati neymiş? Boykot afişi asmak… İBB'nin tüm tesislerinde boykot ürünleri satılıyor, kendilerine yakışanı yapmışlar." ifadesini kullandı.
Türkyılmaz, paylaşımında cezaya ilişkin zabıta tutanağına ve Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddesine de yer verdi.