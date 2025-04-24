İBB soruşturmasında iş insanı Adnan Bıçakçı tutuklandı
İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasının firari şüphelisi Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emrah Bağdatlı'yı yurt dışına kaçırdığı iddiasıyla gözaltına alınan iş insanı Adnan Bıçakçı, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması devam ediyor.
"EMRAH BAĞDATLI'YI YURT DIŞINA KAÇIRDI" İDDİASI
Soruşturma kapsamında firari şüpheli Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emrah Bağdatlı'yı yurt dışına kaçırdığı iddiasıyla gözaltına alınan ve savcılık ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderilen iş insanı Adnan Bıçakçı'nın işlemleri tamamlandı.
TUTUKLANDI
Sulh ceza hakimliği, Bıçakçı'nın üzerine atılı "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan tutuklanmasına karar verdi.