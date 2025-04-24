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İBB soruşturmasında iş insanı Adnan Bıçakçı tutuklandı

İBB soruşturmasında iş insanı Adnan Bıçakçı tutuklandı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasının firari şüphelisi Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emrah Bağdatlı'yı yurt dışına kaçırdığı iddiasıyla gözaltına alınan iş insanı Adnan Bıçakçı, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

İBB soruşturmasında iş insanı Adnan Bıçakçı tutuklandıMedya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emrah Bağdatlı

"EMRAH BAĞDATLI'YI YURT DIŞINA KAÇIRDI" İDDİASI

Soruşturma kapsamında firari şüpheli Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emrah Bağdatlı'yı yurt dışına kaçırdığı iddiasıyla gözaltına alınan ve savcılık ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderilen iş insanı Adnan Bıçakçı'nın işlemleri tamamlandı.

TUTUKLANDI

Sulh ceza hakimliği, Bıçakçı'nın üzerine atılı "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıArif İnanç:

Haydo özgür Bey başlayınız bağırmaya. Bırakın da bırakın. Sokaklara haydi. Bariyer de neymiş. Yıkın geçin demeye. Yakışıyor. Böyle devam ediniz. Üzülüyorum CHP nin geldiği duruma. Ama sizi acayip ele geçirmişler. Bekleyip görelim Bakalım neler çıkacak işlerinizin altından.

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Haber YorumlarıSerkan:

adnan bıçakçı kemal sunal ın filminde oynayan bahar öztan ın manevi babası değil. mi. futbolcu erkan vardı

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