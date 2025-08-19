İBB, Silivri'de Çiftçilere Kışlık Sebze Fidesi Dağıttı

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) Silivri'de bazı çiftçilere kışlık sebze fidesi dağıtımı yapıldı.

Silivri Yeni Mahalle Pazar ve Etkinlik Alanı'nda düzenlenen fide dağıtım töreninde konuşan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, 191 bin 258 dekar alanda yüzde 100 hibeyle şehrin tarım alanlarının yüzde 25'ine dokunmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Aslan, 2021'de başlattıkları kışlık sebze fidesi desteğini aralıksız sürdürdüklerini ifade etti.

Brokoli, karnabahar, kıvırcık marul, kara lahana, beyaz lahana ve kırmızı lahana fidelerini çiftçilere ulaştırdıklarını söyleyen Aslan, "Ekim ayında da seralar için kışlık sebze fidesi dağıtımını gerçekleştireceğiz. Bu yıl toplamda 1754 çiftçimize, 7 milyon 861 bin adet kışlık sebze fidesi desteği sunacağız. Böylece 2020'den bugüne yazlık ve kışlık sebze fidesi desteğimiz 70 milyon adede ulaşacak. 2020 yılında 693 olan destek verdiğimiz çiftçi sayısını da bugün 9 bin 843'e çıkardık." ifadelerini kullandı.

İstanbullu çiftçilerin girdi maliyetlerini azaltmak, üretimden çekilen çiftçileri tekrar tarıma teşvik etmek hedefiyle hareket ettiklerini anlatan Aslan, toplamda 12 bin 367 torba yağlık ayçiçeği, 3 milyon 78 bin 875 kilogram ekmeklik buğday, 1 milyon 262 bin 850 kilogram arpa, 395 bin 200 kilogram yulaf ve 25 bin 250 kilogram bakliyat tohumu desteği sağladıklarını ifade etti.

Aslan, bunun yanı sıra çiftçilere, 4 milyon 998 bin 500 kilogram kuzu besi yemi, 6 milyon 153 bin 400 kilogram büyükbaş sığır ve manda süt yemi, 197 bin 400 kilogram arı yemi, 7 bin 374 torba silajlık mısır tohumu, 963 bin 515 litre mazot, 234 bin 300 kilogram kompoze gübre, 74 bin 450 kilogram toz gübre, 361,6 kilometre damla sulama hortumu, 2 bin 747 kilometre malç naylonu desteğinde de bulunduklarını dile getirdi.

İBB'nin desteğiyle İstanbul'da tarımı yeniden canlandırdıklarını ve canlandırmaya devam edeceklerini vurgulayan Aslan, 9 bin 800 üreticiden 25 bin üreticiye ulaşmak için uğraşacaklarını, toprağın bereketini koruyacaklarını belirtti.

Aslan, konuşmasının ardından bazı çiftçilere kışlık fide dağıtımı yaptı.