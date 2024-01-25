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İBB, Samatya Yağmur Suyu Tüneli TBM İndirme Töreni Düzenledi

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Samatya Yağmur Suyu Tüneli TBM İndirme Töreni'nde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yer altına yapılan yatırımın önemini vurguladı. İmamoğlu, projenin tamamlanmasıyla su baskını gibi tehditlerin ortadan kalkacağını ve hayatın kolaylaşacağını belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB), "Samatya Yağmur Suyu Tüneli TBM İndirme Töreni" gerçekleştirildi.

Fatih'teki törende bir konuşma yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yer altına yapılan bu yatırımın önemli olduğunu söyledi.

Proje tamamlanıp hayata geçirildikten sonra su baskını gibi bir kısım tehditlerin ortadan kalkacağını ve hayatın kolaylaşacağını anlatan İmamoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Yer altında İSKİ'nin yaptığı yatırımlar çok ama çok kıymetli. Tabiri caizse yer altına bir tünel açma makinesi daha indiriyoruz. 'TBM' diye tanımlanan bu makineye ben 'yer altı solucanı' diyorum. Muhteşem bir icat. Bu makine bizim 2019'dan bu yana yaptığımız hizmetlerle ilgili bir simge. Çünkü arı gibi yer altında çalıştık."

İmamoğlu, kentin farklı yerlerinde metro ve altyapıyla ilgili çalışmalar yaptıklarını dile getirerek, bu çalışmaları ortaya koymanın keyfini ve gururunu yaşadığını kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu su baskını Fatih İstanbul Ekonomi Güncel Haberler

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