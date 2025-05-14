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İBB Meclisi'nde İstanbul'un Yönetimi Üzerine Tartışmalar

İBB Meclisi'nde İstanbul'un Yönetimi Üzerine Tartışmalar
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İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında gündem dışı konuşan AK Parti'li Abdullah Aksu, İstanbul'un ehil olmayan ellerde heba edildiğini ve son altı yılda kalıcı bir eser üretilmediğini savundu. Aksu, İstanbul'un siyasi emellerin konusu olmaması gerektiğini belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi Toplantısı'nda, meclis üyelerince gündem dışı konuşmalar yapıldı.

İBB Meclisi mayıs ayı toplantılarının ikinci oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi.

Mecliste gündem dışı konuşmak üzere söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Abdullah Aksu, İstanbul'un, korunması gereken kıymetli bir emanet olduğunu söyledi.

Aksu, "Maalesef bugün görüyoruz ki İstanbul, ehil olmayan ellerde heba edilmektedir. Fatih'in emanetine layıkıyla sahip çıkamayanlar, üzülerek ifade ediyorum ki İstanbul'u siyasi emellerine alet etmişler, 6 yılda İstanbul'a büyük kötülük yapmışlardır. Kentleri için değil, kendileri için çalışanlar İstanbul'a hiçbir katkı sunmamışlardır. Sözde 'halk için' yönetimde olanlar, İstanbul'u kendi partilerinin arka bahçesine çevirmişlerdir." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da son 6 yılda İBB yönetiminin, "Bunu da biz başlayıp tamamladık." diyebileceği tek bir kalıcı eseri olmadığını kaydeden Aksu, "Çünkü öncelikleri şehir halkının ihtiyaçları değil, siyasi tercih ve partisel dengeleri gözetmek olmuştur. Ne yazık ki bugün İstanbul, hizmet ve projelerle değil yönetim zaafları ve kamuoyuna yansıyan şaibe iddialarıyla anılmaktadır." dedi.

Aksu, İstanbul'un siyasi pazarlıkların konusu yapılacak, kaynakları keyfi şekilde dağıtılacak bir şehir olmadığını ifade ederek, "Allah'ın izni ve milletimizin desteğiyle, İstanbul'u ihmale uğratan ve kaynaklarını verimsiz kullanan anlayıştan bu güzel şehri hep birlikte kurtarıp, yeniden ayağa kaldıracağız." diye konuştu.

İstanbul'u 1994'ten itibaren 25 yıl nasıl yönettiklerini herkesin bildiğini vurgulayan Aksu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugün de aynı heyecan ve kararlılıkla İstanbul'u yeniden hizmet ve projeleriyle konuşulan, Fatih'in ruhuna ve hatırasına layık, geleceğin aydınlık ufuklarında parıldayan, dünya kentlerinin kendisine gıptayla baktığı bir kent haline getireceğiz."

Meclis 2. Başkanvekili Gümüşdağ da her eleştirinin bir karşı cevabı olduğunun unutulmaması gerektiğini söyledi.

Gümüşdağ, "Geçmişi eleştirelim. Geçmişte ve bugün hizmet eden insanlar olmuştur, bunlara laf etmemek lazım. Hepsi bir katkı sunmuştur. İçinde haksız, hukuksuz çıkar, menfaat elde eden olmuş mudur, hesabını vermiş midir ben bilemem ama ilahi adalet var. Sonunda mutlaka Allah'a hesap verecektir." dedi.

Kaynak: AA / Rüveyda Mina Meral - Güncel
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