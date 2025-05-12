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İBB Meclisi'nde Deprem ve Kanal İstanbul İçin Özel Oturum Kararı

İBB Meclisi'nde Deprem ve Kanal İstanbul İçin Özel Oturum Kararı
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İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinde, haziran ayında deprem ve Kanal İstanbul konularında özel oturum yapılması kararlaştırıldı. CHP ve AK Parti gruplarının önerileri oy birliğiyle kabul edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, deprem ve Kanal İstanbul ile ilgili haziran ayı içerisinde özel oturum yapılması kararlaştırıldı.

İBB Meclisi mayıs ayı toplantılarının birinci oturumu, İBB Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Ek tekliflerin verildiği Meclis'te, CHP grubu, haziran ayı içerisinde grup başkanvekillerinin ortak karar alacağı bir tarihte Kanal İstanbul ile ilgili özel oturum yapılması teklifinde bulundu.

Teklif, oy birliğiyle kabul edildi.

Ak Parti grubu, İstanbul'un depreme hazırlık süreciyle ilgili özel oturum yapılması teklifinde bulundu.

Mecliste yapılan oylamada, deprem gündemi toplantı teklifi oy birliğiyle kabul edildi.

Kaynak: AA / Hasan Hüseyin Kul - Güncel
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