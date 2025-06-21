İBB Karnesini Alan Öğrenciler İçin Şenlik Düzenledi

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, karnesini alan öğrenciler için Eyüpsultan'daki Kemerburgaz Kent Ormanı'nda bir şenlik gerçekleştirdi. Etkinlikte müzik dinletileri, tiyatro gösterisi, spor etkinlikleri ve atölyeler düzenlendi, ayrıca çocuk kitaplarında indirim uygulandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB), karnesini alan öğrenciler için karne şenliği organize edildi.

Eyüpsultan'daki Kemerburgaz Kent Ormanı'nda gerçekleştirilen etkinliğe İBB Başkan Vekili Nuri Aslan da katıldı.

Şenlikte stantları gezen Aslan, öğrenciler ve aileleriyle sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Müzik dinletileri, atölyeler, spor etkinlikleri ve çocuk aktivitelerinin düzenlendiği şenlikte tiyatro gösterisi de yapıldı.

Öte yandan, karne gününe özel olarak 27 Haziran'a kadar İstanbul Kitapçısı'nda satışa sunulan tüm çocuk kitaplarında yüzde 25 indirim uygulanacak.

Ayrıca, İBB Kültür AŞ bünyesindeki Dijital Deneyim Merkezi ve Miniatürk, 21 Haziran'da 18 yaş ve altı ziyaretçilere ücretsiz olacak.

Kaynak: AA / Lale Bildirici Büyükkarakaya - Güncel
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