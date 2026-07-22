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İBB'nin Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikası'nın 3. hattı hizmete girdi

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikası'nın 3. hattı hizmete girdi. Yeni hat günlük 84 bin adet tost ekmeği üretecek. Böylece tost, tam buğday ve çavdar ekmeği gibi ürünler artık fason değil, kurumun kendi bünyesinde üretilecek. Fabrikanın diğer hatlarında günlük 180 bin normal ekmek, 800 bin Akdeniz ekmeği üretilirken glütensiz ekmek ve kurabiye üretimi de devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikası'nın 3. hattı hizmet vermeye başladı.

Arnavutköy'deki fabrikada yapılan programda konuşan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, bugün açılan 3. hattın, günlük 84 bin adet tost ekmeği üretecek kapasitede olduğunu söyledi.

Daha önce tost, tam buğday ve çavdar ekmeği gibi katma değerli ürünlerin dışarıdan fason olarak tedarik edildiğini dile getiren Aslan, bu ürünlerin üretiminin artık tamamen kurumun kendi bünyesinde, öz kaynaklarıyla gerçekleştirildiğini kaydetti.

Aslan, "Bu yeni hattımızla birlikte Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikası'nın 1. hattında günlük 180 bin normal ekmek üretilecek, 2. hattında 800 bin adet Akdeniz ekmeği ve 3. hattında ise 84 bin adet tost ekmeği üretim kapasitesine ulaştık. Kurabiye üretim binamızda vardiya başına 7 bin, glütensiz ürünler binamızda ise vardiya başına 40 bin glütensiz ekmek üretim kapasitesine ulaştık." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Aslan ve beraberindekiler kurdele kesti.

Kaynak: AA / Hasan Hüseyin Kul
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