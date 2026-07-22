İBB'nin Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikası'nın 3. hattı hizmete girdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikası'nın 3. hattı hizmet vermeye başladı.

Arnavutköy'deki fabrikada yapılan programda konuşan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, bugün açılan 3. hattın, günlük 84 bin adet tost ekmeği üretecek kapasitede olduğunu söyledi.

Daha önce tost, tam buğday ve çavdar ekmeği gibi katma değerli ürünlerin dışarıdan fason olarak tedarik edildiğini dile getiren Aslan, bu ürünlerin üretiminin artık tamamen kurumun kendi bünyesinde, öz kaynaklarıyla gerçekleştirildiğini kaydetti.

Aslan, "Bu yeni hattımızla birlikte Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikası'nın 1. hattında günlük 180 bin normal ekmek üretilecek, 2. hattında 800 bin adet Akdeniz ekmeği ve 3. hattında ise 84 bin adet tost ekmeği üretim kapasitesine ulaştık. Kurabiye üretim binamızda vardiya başına 7 bin, glütensiz ürünler binamızda ise vardiya başına 40 bin glütensiz ekmek üretim kapasitesine ulaştık." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Aslan ve beraberindekiler kurdele kesti.