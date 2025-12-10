Haberler

İstanbul'da ölmek bile ateş pahası! Son yapılacak zam öyle böyle değil

Güncelleme:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılı için 17 bin 904 lira olan mezar yeri ücretine yüzde 200 zam yaparak 53 bin 712 liraya yükseltmeyi önerdi. Otopark ve sosyal tesis gibi birçok alanda da zam talebinde bulunuldu.

  • İstanbul Büyükşehir Belediyesi teklifinde, birinci grup mezarlıklarda mezar yeri ücretinin 17.904 TL'den 53.712 TL'ye yükseltilmesi önerildi.
  • Teklifte, çeşme su kullanım bedelinin 61.600 TL'den 500.000 TL'ye çıkarılması istendi.
  • İSPARK otoparklarında 1 saate kadar otopark ücretinin 150 TL'den 200 TL'ye yükseltilmesi önerildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) komisyonlarınca hazırlanan teklifte, yeni yılda 17 bin 904 lira olan mezar yeri ücretinin yüzde 200 zamla 53 bin 712 liraya yükseltilmesi istendi.

İSTANBUL'DA MEZAR YERİ ÜCRETLERİNE YÜZDE 200 ZAM ÖNERİSİ

Tarife Komisyonu ile Ulaşım ve Trafik Komisyonu, İBB Meclisi ekim ayı toplantısında komisyonlara sevk edilen kentteki mezarlık, otopark, sosyal tesisler, imar dosyaları ve zabıta işleri gibi birçok kalemde zam öngören tekliflerle ilgili çalışmalarını tamamladı.

Komisyonlar tarafından hazırlanan ve yarınki İBB Meclisi toplantısında gündeme gelmesi beklenen tekliflerde, 2026'daki mezarlık ücreti ve hizmet bedeline ait bazı kalemlere yüzde 200 zam yapılması talep edildi.

KABUL EDİLİRSE 53 BİN LİRAYI AŞACAK

Bu kapsamda, birinci grupta yer alan Karacaahmet, Nakkaştepe, Çengelköy 1. Kısım, Zincirlikuyu, Aşiyan, Nafibaba, Ulus ve Abide-i Hürriyet'te 17 bin 904 lira olan mezar yeri bedelinin yüzde 200 zamla 53 bin 712 liraya yükseltilmesi talebinde bulunuldu.

Cenazenin yanındaki boş yer bedelinin 55 bin 824 liradan 167 bin 472 liraya, boş mezar yeri bedelinin 111 bin 632 liradan 334 bin 896 liraya, çocuk cenazesi için yer bedelinin de 17 bin 904 liradan 53 bin 712 liraya yükseltilmesi önerildi.

ÇEŞME SU KULLANIM BEDELİ İÇİN 500 BİN LİRA TALEBİ

Çeşme su kullanım bedelinin ise 61 bin 600 liradan 500 bin lira olması istendi. Tekliflerde, imar konusunda harita işlemleri ücretlerine yüzde 10, inşaat istikamet rölövesi ücretlerine yüzde 20, adres yönetim şefliği ücretlerine yüzde 33, yapı kullanma izin belgesi alınmasına ilişkin ücretlere yüzde 40, dosya inceleme ücretine de yüzde 100 zam önerildi.

Lüks otomobille yolcu taşımacılığı geçici yetki belgesi ücretinin 245 bin 248 liradan 500 bin liraya, lüks otomobille yolcu taşımacılığı geçici araç izin belgesi ücretinin de 6 bin 656 liradan 20 bin liraya çıkarılması talep edildi.

SERVİS GÜZERGAH KULLANIM İZİN BELGELERİ

Servis taşımacılığında yüksek öğrenim kurumları öğrenci servis taşımacılığı, ücretsiz servis taşımacılığı (Kendi personelini taşıma servisi), turizm servis taşımacılığı ve ücretsiz servis taşımacılığı (Sosyal etkinlikler grup servisi) güzergah kullanım izin belgelerinin de 614 liradan 10 bin liraya yükseltilmesi istendi.

Ağaç budama, kesme ücretlerine yüzde 40, hal iş yeri devir işlem bedellerine yüzde 50, sosyal tesislerdeki yiyecek ücretlerinde de yüzde 27'ye varan oranda artış talep edildi. Zabıtanın yaptığı cam grafik tipi reklam tanıtım unsurlarının sökümünün 120 liradan 2 bin liraya, vinil tipi reklam, tanıtım unsurlarının sökümünün 75 liradan 500 liraya, ışıklı ve ışıksız tabela ve pano sökümünün 390 liradan 1500 liraya çıkarılması önerildi.

OTOPARK ÜCRETLERİNE YÜZDE 33,3 ZAM TALEBİ

Tekliflerde, İBB iştirak şirketi İSPARK tarafından işletilen otoparkların ücretlerinin de zamlı tarifesine yer verildi. Zam teklifinde, Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı kapsamında, Fatih/Tarihi Yarımada ve Kadıköy/Rıhtım bölgesinde kapalı ve açık otoparklarda araçlar için 1 saate kadar otopark ücretinin 150 liradan 200 liraya, 1-2 saat arası otopark ücretinin 180 liradan 240 liraya, 2-4 saat arası ücretinin 220 liradan 300 liraya, 4-8 saat arası ücretin 275 liradan 380 liraya, 8-12 saat arası ücretin 350 liradan 450 liraya, 12-24 saat arası ücretin de 500 liradan 550 liraya yükseltilmesi önerildi.

Kaynak: AA / Hasan Hüseyin Kul - Güncel
Yorumlar (10)

Haber YorumlarıSelim Demir:

100 bin yapın mezar yerini. istanbul da cehape kazazınınca istanbul lu öldü zaten.

Yorum Beğen36
Yorum Beğenme18
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıUfuk BİR:

Akp nin zamlarıyla Tüm Türkiye öldü

yanıt16
yanıt11
Haber Yorumlarıtamer durmaz:

çüşşş

Yorum Beğen47
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

istanbulda merkezi yerlerde mezar yeri kalmadı çaktırmadan sahipsiz mezarları kaldırıp yerini satıyorlar bir zaman sonrada oralar yıkılıp taksimde galatada şişhanede istanbulun bir çok yerinde olduğu gibi yollar gökdelenler plazalar yapılır

yanıt3
yanıt0
Haber YorumlarıYorumsuz:

İmam abi yeni aday olduğunda ispark nasıl zarar eder düşürücem fiyatları diyordu. Su faturasını hesaba katmazdık sayesinde el yakıyor her ay otomatik zamlanıyor. Öğrenci akbillerine yaş sınırı ve bu haberdeki diğer benzeri akla hayale gelmeyecek zamlar. Biz vatandaş olarak kime sığınıcaz nereye saklanıcaz bilemez hale geldik. Al birini vur ötekine..

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan Akkaya:

sonra bu askeri ücretle geçinilirmi ulan 50 bin tl yapsanız ne olacak daha zammı yapmadan yüzde 500 zam yapıyorsunuz

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Tüm 10 yorumu okumak için tıklayın
title