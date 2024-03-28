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İBB Arnavutköy'de Kent Lokantası açtı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Arnavutköy'deki Kent Lokantası hizmet vermeye başladı.

Merkez Mahallesi'ndeki açılış programına katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim otobüsü üzerinden bir konuşma yaptı.

İstanbul'un, dünyanın özeti gibi olduğunu ifade eden İmamoğlu, "Bu ülkenin, bu cennet vatanın, bu Türkiye Cumhuriyeti'nin, memleketimizin özeti." dedi.

Kent Lokantası'ndan bahseden İmamoğlu, "3 milyona yakın insan kent lokantalarımıza girdi, 4 çeşit yemeği 40 liraya yiyerek, o gün öğle yemeğinde hoş bir vakit geçirdi. Parasıyla yedi. Kendine ait olan bir mekanda yedi. Çok vicdanlı bir yer. Burada özellikle öğrencilerimizi, işçimizi, memurumuzu, özellikle emeklilerimizi ağırlıyoruz. Beni çok gururlandırıyor." diye konuştu.

Kent Lokantası'nda sadece kadınların çalışmasının da kendisini gururlandırdığına değinen İmamoğlu, "Allah'ın izniyle burasıyla beraber 14 oldu kent lokantamız. İstanbul'un bütün ilçelerinde Kent Lokantası açacağız. İhtiyaç olursa, daha fazlasını hedefleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından İmamoğlu, iftarı çoğunluğu öğrencilerden oluşan gençlerle birlikte yaptı.

Çatalca halk buluşması

İmamoğlu, Çatalca Cumhuriyet Meydanı'ndaki halk buluşmasına katıldı.

Çiftçinin borcunu bitireceğini ve onlara güzel günler yaşatacaklarını dile getiren İmamoğlu, "Çiftçiye desteklerimizi tam iki katına çıkaracağız önümüzdeki dönemde. İstanbul'da çiftçiye 1 ver 10 al, 2 ver 50 al. Bak öyle bir şey bu. Bereket bu bereket." diye konuştu.

İBB'nin, tarıma yaptığı destekleri anlatan İmamoğlu, şöyle konuştu:

"8 bin 200'ün üzerindeki çiftçi sayımız nasıl oldu biliyor musunuz? Bir anda 10 katına çıktı. 700-800 kişiyken, 8 bin 200'ün üzerindeki çiftçimize tohum verdik, fide verdik, mısır verdik, büyükbaş hayvan yemi verdik, arı yemi verdik, gübre verdik, mazot desteği verdik. Hem de çiftçinin mazotunu ne yaptık biliyor musunuz? 'Yolda mazot harcamasın diye, traktörünün yanına kadar götürün.' dedim. Pendik'in Göçbeyli köyüne uzak, yakın demeden nasıl hizmet ettiysek, diğer ucunda da Çatalca'nın bütün köylerine hizmet edip yapılan ihmallerin önüne geçtik. Geçmeye bu dönemde de devam edeceğiz."

İmamoğlu, katılımcılardan 31 Mart Yerel Seçimleri'nde destek istedi.

Kaynak: AA / Güncel

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