IBAN Mağdurları TCK 158 Uzlaşma İstiyor

IBAN Mağdurları TCK 158 Uzlaşma İstiyor
Güncelleme:
Ankara'da IBAN dolandırıcılığı mağdurları, Türk Ceza Kanunu'nun 158. maddesinin uzlaşma kapsamına alınması için toplandı. Mağdurlar, dolandırıcılık yüzünden sanık durumuna düşen vatandaşların yaşadığı mağduriyetleri dile getirdi.

ANKARA'da banka hesaplarının dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanılması sonucu haklarında soruşturma açılan IBAN mağdurları, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 'Nitelikli dolandırıcılık' suçunu düzenleyen 158'inci maddesinin uzlaşma kapsamına alınması talebiyle açıklama yaptı.

TCK 158 Mağdurları Platformu üyeleri, Ulus Zafer Anıtı önünde bir araya geldi. 'TCK 158 uzlaşma istiyor' yazılı pankartın arkasında toplanan grup adına açıklamayı platform başkanı İlyas Ataş yaptı. Ataş, kamuoyunda 'IBAN mağdurları' olarak bilinen binlerce vatandaşın, banka hesaplarını iyi niyetle, güvene dayalı ilişkilerle, iş arama, yardım ya da ticari beklenti gerekçeleriyle 3'üncü kişilere vererek mağdur edildiğini söyledi. Mağdurların sanık haline getirildiğini söyleyen Ataş, "Vatandaşların IBAN'ları kullanılarak, kişinin bilgisi ve onayı olmadan dolandırıcılık yapılmakta, bu işlemler sonucunda asıl dolandırıcılar yerine IBAN sahibi kişiler sanık durumuna düşmektedir. Kişi hem dolandırılmakta hem de cezalandırılmaktadır. Bu kişiler zararı gidermelerine rağmen, adlarına açılan onlarca dosya sebebiyle adli para cezalarına çarptırılmakta ve her bir dosya için 3 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmaya devam etmektedir. 11'inci Yargı Paketi'nde kripto, bankacılık ve operatörler hakkında düzenlemeler yapılmış, önleyici tedbirler alınmıştır. Ancak açıkça ifade ediyoruz ki TCK 158 kapsamında yaşanan bu mağduriyetler olmasaydı, bu düzenlemeler de yapılmazdı. Peki soruyoruz; mağdurlar ne olacak? Asliye Ceza Mahkemelerine devredilen dosyalar, çözüm üretmek için değil, yalnızca Ağır Ceza Mahkemelerinin dosya yükünü azaltmak amacıyla yapılmıştır. Bu nedenle mağduriyetler halen devam etmektedir. Bu tablo artık bireysel değil, tüm Türkiye'yi ilgilendiren bir toplumsal sorun haline gelmiştir. Talebimiz nettir. TCK 158'inci maddesinin uzlaşma kapsamına alınmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Oğlunun mağdur edildiğini söyleyen Tuğba Doğan, "Benim oğlum şu anda cezaevinde. Arkadaşı tarafından IBAN'ı isteniyor. Kartının olmadığını söylüyor. Parayı benim oğlum çekip ona veriyor. Şu anda 16 yılla cezalandırıldı. Bizleri duymalarını istiyoruz. Artık bittik, tükendik, evladımızı istiyoruz. Evladımızın psikolojisi bozuldu. İntihar etme durumuna geldi" dedi.

