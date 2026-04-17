Hürmüz Boğazı'nın Açılması Küresel Piyasaları Rahatlattı: Petrol Sert Düştü, Borsalar ve Altın Yükseldi

(ANKARA) - Lübnan'da sağlanan ateşkesin ardından İran'ın Hürmüz Boğazı'nı ticari gemilere "tamamen açtığını"' duyurması küresel piyasalarda bir rahatlama dalgası yarattı. Petrol fiyatları yüzde 10'dan fazla düşerken, ABD'de borsa vadeli işlemler güçlü bir yükseliş sinyali verdi.

Brent petrol 10,19 dolar düşüşle 89,20 dolara, WTI 10,84 dolarlık gerilemeyle 83,85 dolara indi. Altın, ons başına 4.891,9 dolara yükselerek yaklaşık yüzde 1,7 prim yaptı.

"Korku endeksi" olarak bilinen VIX ise 17,15 seviyesine gerileyerek yüzde 4'ten fazla düşüş kaydetti. ABD borsalarında vadeli endeksler yükseldi. S&P 500, Dow Jones ve Nasdaq 100 kontratları yüzde 1'e varan artışlar kaydetti."

Kaynak: ANKA