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Huğlu'da 'pedalla genç kal' etkinliği düzenlendi

Huğlu'da "pedalla genç kal" etkinliği düzenlendi

Güncel Haberler

Beyşehir'in Huğlu Mahallesi'nde "pedalla genç kal" etkinliği gerçekleştirildi.

Beyşehir'in Huğlu Mahallesi'nde "pedalla genç kal" etkinliği gerçekleştirildi.

Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi ve Huğlu Bisiklet Topluluğu işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte bir araya gelenler, bisiklet turuna katıldı.

Kooperatifin hizmet binası önünde başlayan tura, gençler ilgi gösterdi.

Öğrencilere doğaya saygı, çevre ve güvenlik sürüşü eğitimleri de verildi.

Tur sonunda katılımcılara çeşitli hediyeler verildi, ikramlarda bulunuldu.

Huğlu Bisiklet Topluluğu Sözcüsü İbrahim Sarı, gazetecilere, bu yıl ilkini düzenledikleri etkinliği geleneksel hale getirmek istediklerini söyledi.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel

Gençlik Haftası Güncel Haberler

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