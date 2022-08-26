Hsk: Hâkimlere Emir ve Talimat Niteliği Taşıyan Her Türlü Eylem ve Söylemden Kaçınılması Anayasal Zorunluluktur

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), şarkıcı Gülşen Çolakoğlu'nun tutuklanmasına yönelik tepkilere ilişkin, “Anayasa'nın 138’inci maddesi çerçevesinde tüm kişi, kurum ve kuruluşlar ile yazılı ve görsel basın organlarının, yargı bağımsızlığına saygı göstererek, yargılama süreçlerine müdahale içeren, hâkimlere emir ve talimat niteliği taşıyan her türlü eylem ve söylemden kaçınması anayasal zorunluluktur” açıklamasını yaptı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), şarkıcı Gülşen Çolakoğlu'nun tutuklanmasına yönelik tepkilere ilişkin, "Anayasa'nın 138'inci maddesi çerçevesinde tüm kişi, kurum ve kuruluşlar ile yazılı ve görsel basın organlarının, yargı bağımsızlığına saygı göstererek, yargılama süreçlerine müdahale içeren, hakimlere emir ve talimat niteliği taşıyan her türlü eylem ve söylemden kaçınması anayasal zorunluluktur" açıklamasını yaptı.

HSK, şarkıcı Gülşen'in dört önce ay verdiği konserde imam hatiplilere yönelik söylediği sözler nedeniyle tutuklanmasına yönelik tepkiler üzerine bugün yazılı bir açıklama yaptı. HSK'nın açıklaması şöyle:

"Son günlerde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında hakim ve Cumhuriyet savcılarını, yargısal takdir hakkı sınırlarında kalan ve kanun yollarına tabi bir takım karar ve uygulamaları üzerinden yıpratmaya dönük, hedef gösteren, eleştiri sınırlarını aşan ve hakaret boyutuna varan açıklama ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle Kurulumuzca basın açıklaması yapılması zarureti hasıl olmuştur.

Anayasa'mızın 138'inci maddesi şu amir hükümleri içermektedir: 'Hakimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasa'ya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez, genelge gönderemez, tavsiye ve telkinde bulunamaz. Görülmekte olan bir dava hakkında yasama meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz'.

Anayasa'nın 138'inci maddesi çerçevesinde tüm kişi, kurum ve kuruluşlar ile yazılı ve görsel basın organlarının, yargı bağımsızlığına saygı göstererek, yargılama süreçlerine müdahale içeren, hakimlere emir ve talimat niteliği taşıyan her türlü eylem ve söylemden kaçınması anayasal zorunluluktur.

Kamuoyunun bilgisine saygı ile sunulur."