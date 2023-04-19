Hong Kong'da Yeni Bir Kutu Denizanası Türü Keşfedildi

Hong Kong Baptist Üniversitesi (HKBU) araştırma ekibinin keşfettiği yeni denizanası türüne Tripedalia maipoensis ya da Mai Po Tripedalia adı verildi.

Çin'in güneyindeki Hong Kong'daki Mai Po Doğa Koruma Alanı'nda yeni keşfedilen denizanası türü Tripedalia maipoensis ya da diğer ismiyle Mai Po Tripedalia, 18 Nisan 2023. (Fotoğraf: HKBU/Xinhua aracılığıyla)

Hong Kong Baptist Üniversitesi (HKBU) araştırma ekibinin keşfettiği yeni denizanası türüne Tripedalia maipoensis ya da Mai Po Tripedalia adı verildi. Tür, Çin sularında keşfedilen ilk yeni kutu denizanası türü.

HONG KONG, 19 Nisan (Xinhua) -- Hong Konglu bilim insanları Hong Kong'un kuzeyindeki Mai Po Doğa Koruma Alanı'nda yeni bir kutu denizanası türü keşfetti.

Hong Kong Baptist Üniversitesi'nden (HKBU) Salı günü yapılan açıklamaya göre bu, Çin sularında yeni bir kutu denizanası türünün ilk keşfi oluyor. Yeni türü betimleyen bir makale, uluslararası akademik dergi Zoological Studies'in Mart sayısında yayımlandı.

HKBU Biyoloji Bölümü'nden profesör Qiu Jianwen'in liderlik ettiği araştırma ekibi tarafından bu yeni denizanası türüne Tripedalia maipoensis ya da Mai Po Tripedalia adı verildi.

Qiu, yeni türün, ilk bulunduğu yerin tür konumunu yansıtacak şekilde adlandırıldığını söyledi.

Araştırmacılar, 2020'den 2022 yazına kadar Mai Po Doğa Koruma Alanı'ndaki hafif tuzlu karides havuzundan denizanası örnekleri topladı ve örnekler arasında yeni bir türün olduğunu fark etti.

Çin'in güneyindeki Hong Kong'daki Mai Po Doğa Koruma Alanı'nda yeni keşfedilen denizanası türü Tripedalia maipoensis ya da diğer ismiyle Mai Po Tripedalia, 18 Nisan 2023. (Fotoğraf: HKBU/Xinhua aracılığıyla)

Qiu, "Her ne kadar yeni tür sadece Mai Po'da biliniyorsa da Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde bulunan İnci Nehri Ağzı'na bitişik sulara da dağıldığına inanıyoruz. Çünkü az tuzlu karides havuzları, bir gelgit kanalıyla nehir ağzına bağlı durumda" diye konuştu.

Qiu, küçük bir grubu oluşturan kutu denizanalarının tüm dünyada sadece 49 türünün bildirildiğini ve Çin'in deniz sularında bu türlerin çok az bilindiğini dile getirdi.

Qiu, "Hong Kong'da nispeten iyi çalışılan bir bölge olan Mai Po'da Tripedalia maipoensis türünü keşfetmemiz, Hong Kong'da ve hatta tüm Çin'deki deniz yaşamının zengin çeşitliliğini gösteriyor" dedi.