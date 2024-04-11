Hong Kong'da çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetti
ÇEKİM TARİHİ: 10 Nisan 2024
Yangın alanındaki itfaiyecilerin çeşitli görüntüleri
Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde (HKSAR) yer alan Yau Ma Tei'deki bir konut binasında çıkan yangında en az 5 kişi hayatını kaybetti.
Yangın, Çarşamba günü yerel saatle 08: 00 sularında Yau Ma Tei'deki, Jordan Road üzerinde bulunan binadaki spor salonunda çıktı. İtfaiyeciler mahsur kalan insanları merdiven kullanarak kurtardı.
En az 5 kişinin ölümü ve 10'dan fazla kişinin yaralanmasına neden olan yangın daha sonra kontrol altına alındı.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hong Kong'dan bildiriyor.(XHTV)