Hong Kong, Çiçek Festivali'ne Hazırlanıyor

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki Victoria Park'ta düzenlenecek Hong Kong Çiçek Festivali 2023 için hazırlık yapan personel, 9 Mart 2023. (Fotoğraf: Chen Duo/Xinhua)
HONG KONG, 10 Mart (Xinhua) -- Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki Victoria Park'ta 10-19 Mart tarihlerinde Çiçek Festivali düzenlenecek.
Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki Victoria Park'ta düzenlenecek Hong Kong Çiçek Festivali 2023 için hazırlanan çiçeklerden yapılmış süslemeler, 9 Mart 2023. (Fotoğraf: Chen Duo/Xinhua)
Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki Victoria Park'ta düzenlenecek Hong Kong Çiçek Festivali 2023 için hazırlanan çiçeklerden yapılmış süslemeler, 9 Mart 2023. (Fotoğraf: Chen Duo/Xinhua)
Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki Victoria Park'ta düzenlenecek Hong Kong Çiçek Festivali 2023 için hazırlanan çiçeklerden yapılmış süslemeler, 9 Mart 2023. (Fotoğraf: Chen Duo/Xinhua)