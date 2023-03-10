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Hong Kong, Çiçek Festivali'ne Hazırlanıyor

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Hong Kong, Çiçek Festivali'ne Hazırlanıyor

HONG KONG, 10 Mart (Xinhua) -- Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki Victoria Park'ta 10-19 Mart tarihlerinde Çiçek Festivali düzenlenecek.

Hong Kong, Çiçek Festivali'ne HazırlanıyorÇin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki Victoria Park'ta düzenlenecek Hong Kong Çiçek Festivali 2023 için hazırlık yapan personel, 9 Mart 2023. (Fotoğraf: Chen Duo/Xinhua)

HONG KONG, 10 Mart (Xinhua) -- Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki Victoria Park'ta 10-19 Mart tarihlerinde Çiçek Festivali düzenlenecek.

Hong Kong, Çiçek Festivali'ne HazırlanıyorÇin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki Victoria Park'ta düzenlenecek Hong Kong Çiçek Festivali 2023 için hazırlanan çiçeklerden yapılmış süslemeler, 9 Mart 2023. (Fotoğraf: Chen Duo/Xinhua)

Hong Kong, Çiçek Festivali'ne HazırlanıyorÇin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki Victoria Park'ta düzenlenecek Hong Kong Çiçek Festivali 2023 için hazırlanan çiçeklerden yapılmış süslemeler, 9 Mart 2023. (Fotoğraf: Chen Duo/Xinhua)

Hong Kong, Çiçek Festivali'ne HazırlanıyorÇin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki Victoria Park'ta düzenlenecek Hong Kong Çiçek Festivali 2023 için hazırlanan çiçeklerden yapılmış süslemeler, 9 Mart 2023. (Fotoğraf: Chen Duo/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Hong Kong Güncel Haberler

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