Hollanda'da Beyzbol Turnuvasında İsrail Protestosu

Hollanda'da düzenlenen Avrupa Kupası Beyzbol Turnuvası'nın açılışında oynanan Fransa- İsrail maçı öncesinde bir grup, İsrail'i protesto ederek bir süre seyircilerin stada girişini engelledi.

Rotterdam Filistin Koalisyonu Vakfı tarafından, Rotterdam'daki Neptunus Stadı girişinde İsrail milli takımını protesto etmek amacıyla gösteri düzenlendi.

Maç öncesinde stadyum önünde toplanan grup, İsrail'in sporu kullanarak Filistin'e yönelik işlediği suçları örtbas etmeye çalıştığını belirterek, İsrailli takımların uluslararası spor müsabakalarına katılımının engellenmesi çağrısı yaptı.

Grup sözcüsü, Gazze'de şiddet sürerken İsrail'in hoş karşılanmasının "kabul edilemez" olduğunu vurguladı.

Rotterdam Belediye Başkanı Carola Schouten'ın, yapılan çağrılara rağmen İsrail'in turnuvaya katılımına engel olmadığını belirten sözcü, İsrail takımının pazar ve pazartesi günkü maçlarında da protestoların süreceğini ifade etti.

Göstericiler, "Sporla aklamaya son, soykırımı boykot et" ve "Siyonizm Nazizm'dir, Gazze Auschwitz'tir" yazılı pankartlar açtı, Filistin bayrakları taşıdı ve "İsrail'e boykot", "Katil İsrail", "Özgür Filistin", "İsrail ordusu IDF'e ölüm" sloganları attı.

Fransa-İsrail müsabakası yağmur nedeniyle yaklaşık 2,5 saat ertelendi. Polis, maçın ertelendiği saatlere yakın İsrail'i protesto eden grubu stadın yanındaki alana uzaklaştırarak seyircilerin girişine izin verdi.

Protestocular, maça giden seyircilere "İçeride bebek katilleri var, maça giderek onları destekliyorsunuz" çağrısında bulundu.