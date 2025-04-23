Hırvatistan ve Kazakistan Arasında İşbirliği Genişliyor

Hırvatistan Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grlic Radman, Kazakistan ile başta enerji, ulaşım, tarım, ilaç ve turizm sektörleri olmak üzere tüm alanlarda işbirliğini genişletmek istediklerini ifade etti.

Bakan Radman, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Astana'da, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu ile bir araya geldi.

Siyasi, ticari ve ekonomik, kültürel ve insani alanlarda ikili etkileşim konularını değerlendiren taraflar ayrıca Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic'in gelecek ay Astana Uluslararası Forumu kapsamında Kazakistan'a gerçekleştireceği ziyaretin hazırlıklarını ele aldı.

Kazak Bakan Nurtleu, Hırvatistan'ın Balkanlardaki ve Avrupa Birliği'ndeki kilit ortaklarından biri ve ekonomi işbirliğinin ise ikili ilişkilerin önceliklerinden olduğunu kaydetti.

Radman da Hırvat hükümetinin Kazakistan ile başta enerji, ulaşım, tarım, ilaç ve turizm sektörleri olmak üzere tüm alanlarda işbirliğini genişletmek istediğini ifade etti.

Nurtleu ve Radman, daha sonra iki ülkenin iş dünyası temsilcilerinin yer aldığı "Kazakistan-Hırvatistan İş Forumu"nun açılışını gerçekleştirdi.

Radman, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından da kabul edildi.

Tokayev, bu ziyareti Hırvat tarafının ülkesi ile ilişkilere yeni bir ivme kazandırmak istediğinin açık göstergesi olarak nitelendirdi.

Cumhurbaşkanı Tokayev, Hırvat şirketlerinin Kazak pazarına ilgisinin arttığını ve halihazırda 30'dan fazla Hırvat sermayeli şirketin ülkesinde faaliyet gösterdiğini söyledi.