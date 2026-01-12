Haberler

Hırvatistan Başbakanı Plenkovic: "Ukrayna Rus saldırısının mağdurudur"

Güncelleme:
Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının devam ettiğini belirterek, Hırvatistan hükümetinin son yıllarda Ukrayna'ya askeri yardım sağladığını ifade etti. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile birlikte, Avrupa'daki güvenlik ortamını ve Ukrayna'ya olan desteklerini görüştü.

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının sürdüğünü belirterek, "Ukrayna Rus saldırısının mağdurudur." dedi.

Plenkovic, başkent Zagreb'i ziyaret eden NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Avrupa'daki güvenlik ortamı ve Ukrayna'ya destek konularını görüştü.

Ortak basın toplantısında konuşan Plenkovic, Rutte'nin NATO Genel Sekreteri sıfatıyla ilk kez Hırvatistan'da bulunmasından dolayı memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Başta Avrupa olmak üzere dünyanın son derece zorlu güvenlik koşulları altında olduğunu aktaran Plenkovic, şöyle devam etti:

"Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik acımasız saldırısı devam ediyor. Uluslararası hukuka saygı bakımından Avrupa çevresindeki istikrarsızlık odaklarında gelinen aşama, tam dikkat göstermemizi, aktif şekilde sürece dahil olmamızı ve nihayetinde hazırlıklı olmamızı gerektiriyor. Ukrayna Rus saldırısının mağdurudur. Hırvatistan hükümeti son birkaç yıl içinde Ukrayna'ya askeri yardım sağladı. NATO'nun derleyip koordine ettiği, Ukrayna ordusunun ihtiyaçları için oluşturulan öncelikler listesine de katkıda bulunduk."

Plenkovic, savunma alanında Hırvatistan'ın kapasitesini artırdıklarını, Fransa ve Almanya'dan yeni teçhizat alımı için onay verdiklerini kaydetti.

"Avrupa Güvenlik Eylemi" (SAFE) kapsamında 1,7 milyar avro kredi alacaklarını belirten Plenkovic, "Bir enerji krizi yaşadık, ekonomik, sosyal ve enflasyonist baskılar ortaya çıktı. Bunların hepsi, yakın dönemde yaşadığımız daha geniş çaplı istikrarsızlıkla bağlantılıydı." diye konuştu.

Plenkovic, Rutte'ye yeni aldıkları askeri teknolojileri tanıttıklarını ve bunlar arasında Türk üretimi Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarının da (SİHA) bulunduğunu söyledi.

Öte yandan, Rutte ve Plenkovic, görüşme öncesinde başkent Zagreb'de bulunan Albay Marko Zivkovic kışlasını ziyaret etti.

Hırvatistan Savunma Bakanı Ivan Anusic ve Hırvatistan Genelkurmay Başkanı Tihomir Kundid, ordu envanterine yeni eklenen Türkiye'den satın alınan Bayraktar TB2 SİHA ile diğer teçhizatları tanıttı.

