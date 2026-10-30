Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Hınıs'ta 4 çocuk annesi, devlet destekli hayvancılıkla 20 hayvana ulaştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hınıs'ta 4 çocuk annesi, devlet destekli hayvancılıkla 20 hayvana ulaştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'un Hınıs ilçesinde 4 çocuk annesi bir üretici, devlet destekli hayvancılık projesi kapsamında aldığı 10 gebe düveyle işe başladı. Hayvan sayısı 20'ye ulaşan üretici, geliriyle çocuklarının eğitim ve diğer ihtiyaçlarını karşılayıp işletmesini büyütmeyi hedefliyor.

Erzurum'un Hınıs ilçesinde devlet desteğiyle hayvancılığa başlayan 4 çocuk annesi Gülli Karabey, yetiştirdiği büyükbaş hayvanlardan elde ettiği gelirle çocuklarının eğitim ve diğer ihtiyaçlarını karşılayarak aile ekonomisine katkı sağlıyor.

İlçeye bağlı Yolüstü Mahallesi'nde yaşayan Gülli Karabey, kırmızı et üretimini artırmak ve kırsaldaki aile işletmelerini desteklemek amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığınca hayata geçirilen Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi'nden yararlandı.

Proje kapsamında 10 gebe düve teslim alan Karabey'in hayvanları ilk buzağılarını dünyaya getirdi. Hayvan sayısı 20'ye ulaşan Karabey, ailesinin geçimini sağladığı işletmesini büyütmeyi hedefliyor.

"Projeyi genişletmek istiyorum"

Gülli Karabey, AA muhabirine, yaşadıkları kırsal bölgede bakanlığın desteğiyle hayvancılığa başlayarak önemli aşama kaydettiklerini söyledi.

Şu anda 20 hayvanının bulunduğunu dile getiren Karabey, "Sabah erkenden kalkıp geç saatlere kadar onlarla uğraşıyorum. Bu işi severek yapıyorum, çok memnunuz sonuçta geçim kaynağımız. Başka bir yerde çalışmıyoruz sadece hayvanlarımıza bakıyoruz. Köydeyiz başka yapacak işimiz yok. 4 çocuğum var. Bunların başta eğitim olmak üzere bütün ihtiyaçlarını hayvancılıktan karşılıyorum. Projeyi genişletmek istiyorum. 10 düveyle başladım, 50-100 hayvana çıkartmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Projeye Hınıs'tan 760 yetiştirici başvurdu

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Gültekin Yılmaz da Tarım ve Orman Bakanlığının 2025'te hayata geçirdiği projeye Hınıs'tan 760 yetiştiricinin başvurduğunu bildirdi.

Başvuruların değerlendirilmesi sonucunda 18 asil ve 16 yedek yetiştiricinin hak sahipliği kazandığını dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Hak sahipliği kazanan bu yetiştiricilerimiz yine Bakanlığımıza bağlı TİGEM işletmelerimizden sağlıklı, tüm aşıları yapılmış gebe damızlık hayvanları teslim aldılar. Teslim alınan bu hayvanların her ay düzenli sağlık kontrolleri ve denetimleri Bakanlığımızın taşra birimi olarak bizler tarafından yapılıyor. Bunun sonucunda da yine sadece bu projeye esas olmak üzere hayvan başı 1500 lira bakım ve besleme desteği adı altında destekleme ödemesi yapılmaktadır. Her yıl yapılan TARSİM sigortası yine bu projede esas olmak üzere bir yıl boyunca Bakanlığımız tarafından karşılanmaktadır. Bu projenin başta ilçemiz olmak üzere tüm memlekete hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: AA
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
Anne ve babasını öldürmekle suçlanıyor! Mahkemeye böyle getirildi

Mahkemeye böyle getirildi! Suçlama korkunç
Kimse ikna edemedi, metrelerce yükseklikten böyle atladı

Kimse ikna edemedi, metrelerce yükseklikten böyle atladı
Game of Thrones'un yıldızı ölümle burun buruna! Metroya sığındı

Ünlü oyuncu gece yarısı kabusu yaşadı
Deprem uzmanı Ahmet Ercan'ın Özgür Özel çıkışı ortalığı karıştırdı

Deprem uzmanını rahatsız eden görüntü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Binance saldırısında yeni gelişme! Hackerlar milyarları başka kripto paralara çevirdi, piyasalar çakıldı

Tarihi vurgun piyasaları sarstı! Milyarlar jet hızıyla el değiştirdi
Burdur'da motosikleti çalınan alkollü şahıs, yoldan geçen otomobili sivil polis sanıp sürücüye saldırdı

Arabayı sivil polis sandı, sürücüye saldırdı! O anlar kamerada
Tokayev Ankara'dan seslendi: Türkiye inanılmaz bir prestije sahip

Tokayev Ankara'dan seslendi: Türkiye inanılmaz bir prestije sahip
Bursa'da kiracı kadından 4 yıllık yıldırma iddiası! Mülk sahibinin kardeşinin gece yaptıkları kamerada

Gece karavanla gelip dükkanın önünü dağıttı! 4 yıldır bitmiyor
Burj Khalifa’da Türk bayrağı gururu: Ay yıldızımız dünyanın en yüksek binasında

Ay yıldızımız dünyanın en yüksek binasını kırmızı beyaza boyadı
İstanbul'da okul önünde silahlı kavga! Bekçi, veliyi vurdu

İstanbul'da okul önünde silahlı kavga! Bekçi, veliyi vurdu
MİT'ten Afganistan'da DEAŞ'a operasyon! Uğur Bahadır yakalandı

MİT'ten 4 bin kilometre öteye operasyon! Kıskıvrak yakalandı