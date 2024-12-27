Hınıs'ta 300 Gümrük Kaçağı Parfüm Ele Geçirildi

Erzurum'un Hınıs ilçesinde, jandarma ekiplerince 300 gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Hınıs İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında ortak çalışma yaptı.

Bu kapsamda çeşitli adreslere operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda 300 gümrük kaçağı parfüm ele geçirdi.

Olayın şüphelisi hakkında yasal işlem başlatıldı.