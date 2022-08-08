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Hindistan Keşmir'de Muharrem ayı etkinlikleri

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Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesine bağlı Srinagar şehrinde Muharrem ayının 10. günü dolayısıyla bazı Şii grupları etkinlik düzenlenmesi Hz. Hüseyin ve diğer Kerbela şehitleri muhtelif ritüellerle anılması SRİNAGAR - Hindistan'ın Keşmir bölgesine bağlı Srinagar şehrinde Muharrem ayının 10.

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesine bağlı Srinagar şehrinde Muharrem ayının 10. günü dolayısıyla bazı Şii grupları etkinlik düzenlenmesi

Hz. Hüseyin ve diğer Kerbela şehitleri muhtelif ritüellerle anılması

SRİNAGAR - Hindistan'ın Keşmir bölgesine bağlı Srinagar şehrinde Muharrem ayının 10. günü dolayısıyla bazı Şii grupları etkinlik düzenledi. Hz. Hüseyin ve diğer Kerbela şehitleri muhtelif ritüellerle anıldı. Kalabalık gruplar tekne kullanarak Dal gölünün içinden geçti.

AA / Imran Shah - Güncel

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