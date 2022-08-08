Hindistan Keşmir'de Muharrem ayı etkinlikleri Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesine bağlı Srinagar şehrinde Muharrem ayının 10. günü dolayısıyla bazı Şii grupları etkinlik düzenlenmesi Hz. Hüseyin ve diğer Kerbela şehitleri muhtelif ritüellerle anılması SRİNAGAR - Hindistan'ın Keşmir bölgesine bağlı Srinagar şehrinde Muharrem ayının 10. Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesine bağlı Srinagar şehrinde Muharrem ayının 10. günü dolayısıyla bazı Şii grupları etkinlik düzenlenmesi Hz. Hüseyin ve diğer Kerbela şehitleri muhtelif ritüellerle anılması SRİNAGAR - Hindistan'ın Keşmir bölgesine bağlı Srinagar şehrinde Muharrem ayının 10. günü dolayısıyla bazı Şii grupları etkinlik düzenledi. Hz. Hüseyin ve diğer Kerbela şehitleri muhtelif ritüellerle anıldı. Kalabalık gruplar tekne kullanarak Dal gölünün içinden geçti. Güncel AA / Imran Shah India Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Hindistan Keşmir'de Muharrem ayı etkinlikleri - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.