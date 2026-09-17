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Hindistan'dan, ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımları sonrası "ekonomik çıkarları koruma" mesajı

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Hindistan hükümeti, Rusya'dan enerji ithal eden ülkelere gümrük vergileri uygulanmasını öngören yasa tasarısının ABD Kongresinden geçmesinin ardından, ticari ve ekonomik çıkarları korumak için gerekli adımların atılacağını bildirdi.

Hindistan hükümeti, Rusya'dan enerji ithal eden ülkelere gümrük vergileri uygulanmasını öngören yasa tasarısının ABD Kongresinden geçmesinin ardından, ticari ve ekonomik çıkarları korumak için gerekli adımların atılacağını bildirdi.

Hindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'de, Rusya'ya yönelik yaptırımları içeren yasa tasarısına ilişkin gelişmelerin yakından takip edildiği belirtildi.

Ülkenin ticari ve ekonomik çıkarlarını korumak için gerekli adımların atılacağı vurgulanan açıklamada, enerji tedarikinin farklı kaynaklardan ve piyasa koşulları doğrultusunda sürdürüleceği kaydedildi.

Rusya'dan deniz yoluyla taşınan ham petrolün en büyük alıcısı konumundaki Hindistan, son dönemde ABD, Brezilya, Kanada, Venezuela ve Afrika ülkelerinden petrol alımlarını artırarak tedarik kaynaklarını çeşitlendiriyor.

ABD'de Rusya'ya yönelik yaptırım tasarısı kabul edildi

Söz konusu yasa tasarısı, 7 Ağustos'ta Senatoda oylanmış ve 11'e karşı 86 oyla kabul edilmişti.

ABD Temsilciler Meclisi, dün, Rusya'ya yönelik yaptırımları içeren yasa tasarısını kabul etmişti.

159'a karşı 262 oyla kabul edilen tasarının, yasa olarak yürürlüğe girmesi için Başkan Donald Trump tarafından imzalanması gerekiyor.

Yasa tasarısı, Rus hükümetinin üst düzey isimleri, oligarklar ve devlet şirketlerine yaptırım uygulanmasının yanı sıra Rus ham petrolü ve doğal gazını satın alan ilk 5 ülkeye gümrük tarifesi uygulanmasını öngörüyor.

Kaynak: AA
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