Hindistan'da Uçak Kazası: 241 Ölü, Başbakan Modi İncelemelerde Bulundu

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Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Ahmedabad'daki Air India uçak kazasında hayatını kaybedenleri ziyaret etti. Kazada 241 kişi hayatını kaybederken, sadece bir yolcu kurtuldu. Hükümet resmi soruşturma başlattı.

AHMEDABAD, 13 Haziran (Xinhua) -- Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Gujarat eyaletinin Ahmedabad kentinde meydana gelen Air India uçak kazasının yaşandığı bölgeyi ziyaret etti, 13 Haziran 2025.

Hindistan Sivil Havacılık Bakanı Ram Mohan Naidu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hükümetin uçak kazasına ilişkin resmi soruşturma başlattığını duyurdu.

Başbakan Narendra Modi ise cuma günü ülkenin batısındaki Gujarat eyaletinde kazanın yaşandığı noktada incelemelerde bulundu, ardından hastaneye giderek yaralıları ziyaret etti.

Gujarat eyaletindeki kazada uçakta bulunan 241 kişi hayatını kaybederken, yalnızca bir yolcunun sağ kurtulduğu ve hastanede tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Hint basınında yer alan haberlere göre, kazanın meydana geldiği Ahmedabad kentindeki bir devlet hastanesine şu ana kadar 265 cansız beden getirildi. (Fotoğraf: IANS/PMO/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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