HES havuzuna düşen karacayı suya girip kurtardı ARTVİN'in Arhavi ilçesinde fabrika çalışanı Ali Aydın, hidroelektrik santrali (HES) havuza düşen karacayı suya girerek kurtardı. ARTVİN'in Arhavi ilçesinde fabrika çalışanı Ali Aydın, hidroelektrik santrali ( Hes ) havuza düşen karacayı suya girerek kurtardı. Kemerköprü köyündeki çay fabrikasında çalışan Alper Aydın, HES havuzunda akıntıya kapılıp, sürüklenen karacayı fark etti. Suya giren Aydın, köylülerin de yardımıyla karacayı çıkardı. Karaca, daha sonra doğaya salındı. Demirören Haber Ajansı / Hayati Akbaş - Güncel Arhavi Aydın HES Güncel Haberler

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