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Hekimhan Belediyesi'nden 1180 Üreticiye Hayvan Yemi Dağıtımı

Hekimhan Belediyesi'nden 1180 Üreticiye Hayvan Yemi Dağıtımı
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Hekimhan Belediyesi, 1180 üreticiye hayvan yemi dağıttı. Kaymakam Günlü, tarım kurumlarıyla iş birliği yaparak çiftçilerin hayvancılığa daha rahat devam etmeleri için destek sağladıklarını ifade etti.

Hekimhan Belediyesi tarafından 1180 üreticiye hayvan yemi dağıtıldı.

İlçe Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü, Atatürk Meydan'ında düzenlenen besi yemi dağıtım programında, ilçede iki hafta önce Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünce 35 ton arpa, 41 tonda buğday dağıttıklarını söyledi.

Kaymakamlık, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve belediyenin el ele vererek çalıştığını anlatan Günlü, "Bu anlamda hem belediyemiz hem de tarım kurumlarımız vatandaşlarımızın her bir derdini çözmek için cansiperane gayret gösteriyor. Bugün yem dağıtımı yapacağız çiftçilerimiz huzurla daha rahat bir şekilde hayvancılığa devam edecekler. Bu organizasyon için Hekimhan Belediyemize ve başkanımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Hekimhan Belediye Başkanı Mehmet Şerif Yıldırım da verdiği sözleri tek tek yerine getirdiğini ifade etti.

İlçede evinde büyükbaş hayvan besleyen her üreticiye, hayvanın kışın içeride kaldığı sürece yediği dört torba yemden birini kendilerinin vereceğine dair söz verdiklerini anlatan Yıldırım, "Bugün bu sözümüzü yerine getiriyoruz. Yemlerimizi Tarım Kredi Kooperatifi ile yaptığımız protokolle oradan aldık. Şimdiye kadar 1180 kişi başvurdu önümüzdeki ay bu sayının artacağını düşünüyoruz. Bu desteğimiz 5 ay boyunca devam edecek." diye konuştu.

Konuşmaların ardından çiftçilere yem dağıtımı gerçekleştirildi.

Programa CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, Tarım Kredi Kooperatifi Malatya Bölge Müdürü Mustafa Aslan, çiftçiler ve vatandaşlar katıldı.??????????????

Kaynak: AA / Yusuf Cahid Çavdar - Güncel
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