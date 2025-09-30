Haberler

Hazine ve Maliye Bakanlığı, T plakalı Ferrari'lerin peşine düştü

Hazine ve Maliye Bakanlığı, T plakalı Ferrari'lerin peşine düştü
Güncelleme:
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ferrari gibi lüks araçların vergisiz şekilde "T" plakayla Türkiye'de kullanıma sunulduğunu belirleyerek inceleme başlattı. Şirketlerin mevzuatı suistimal ettiği tespit edilirken, müfettişler usulsüzlüklerin peşine düştü.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı, yurt dışından getirilen Ferrari başta olmak üzere lüks araçların vergisiz şekilde "T" plakayla Türkiye'de kullanıma sunulmasıyla ilgili şirketleri mercek altına aldı.

Mevzuata göre, yurt dışından yolcu beraberinde getirilen kişisel araçlar Türkiye'de en fazla 24 ay kalabiliyor. 2015'te 6 aydan 24 aya çıkarılan bu sürenin sonunda araçların ülke dışına çıkarılması zorunlu. Ayrıca bu araçların yalnızca getiren kişi tarafından kullanılması gerekiyor.

LÜKS ARAÇLARDA "T PLAKA" SUİSTİMALİ

Bakanlık kaynaklarına göre, bazı şirketler mevzuatı ihlal ederek lüks araçları Türkiye'de kullanıma sunuyor. Araçların, aslında "prototip veya yol testi için kullanılacaklar" için verilen "T" plakayla trafiğe çıktığı belirlendi.

MÜFETTİŞLER HAREKETE GEÇTİ

Maliye müfettişleri, vergisiz şekilde piyasaya sürülen araçlarla ilgili kapsamlı bir inceleme başlattı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, usulsüzlükleri tespit ederek gerekli yaptırımları uygulamak üzere çalışmalara hız verdiği bildirildi.

Kaynak: AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Güncel
Haberler.com
500

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıSelim K:

Hukuğun hiçe satıldığı bir ülkede ekonomi hiç bir zaman ilerlemez ve refah artmaz tam aksi olur , kendi anayasa Mahkemesimizin vermiş olduğu kararlara bile uymayan bir adalet sistemi ile olmaz

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarızargana:

hukuk ve adalet sistemi İtalya ve Almanya dan kopya. Anayanın İsviçre den kopyalandığı gibi. Türkiye Cumhuiyeri bir kopyala yapıştır devletidir. Sıfırdan falan kurulmadı.

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarısehmus nisa:

bir araçtan 3 araç vergisi alırsanız tabiki insanlar başlarının çaresine bakıp illegal yola başvurur. Sıra size gelince ye kürküm ye ama vatandaşa sıra gelince kurala yasaya uy, ne güzel dünya.

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlp AY:

VERGİ ÖDEMEMEK İÇİN YASAL LÜKS ARAÇ ALANLAR DA VAR VERGİ KANUNU AÜ İLE ÇALIŞANA 15 LİK DİLİME GİRDİN DEYİP VERGİ ARTIRIYOR AMA PATRONA VERGİ ÖDEME 50 MİLYONLUK ARAÇ AL DİYOR VESSELAM

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıkerem can:

O zenginlikte vergi vermemek için 9 takla atan yaratıklar ile garibana çöken 2 ayaklılar yazık.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
