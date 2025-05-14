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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Müfettiş Atamaları

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Müfettiş Atamaları
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Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesindeki müfettişlerin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Çeşitli isimler kazanılmış hak aylık derecelerine uygun olarak başmüfettişliğe terfi etti.

(ANKARA) - Hazine Ve Maliye Bakanlığı bünyesinde görev yapan çok sayıda müfettişin atama kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, birçok isim kazanılmış hak aylık derecelerine uygun şekilde başmüfettişliğe terfi etti.

Karara göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Müfettişi Hasan Avşar, kazanılmış hak aylık derecesine uygun Başmüfettişliğe atandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişi Esma Gümüş, kazanılmış hak aylık derecesine uygun Vergi Başmüfettişliğine atandı.

Ayrıca, 728 kişilik bir liste yayınlanarak Vergi Müfettişi olarak görev yapan bazı isimlerin Vergi Başmüfettişliklerine atandıkları ilan edildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Hazine ve Maliye Müfettişleri Çağlar Çetin, Ferhat Atakul, Uğur Çelik, Zehra Durkun, Tuğrul İşbilir ve Muhittin Türkoğlu kazanılmış hak aylık derecelerine uygun Hazine ve Maliye Başmüfettişliklerine atandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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