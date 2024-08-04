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Maliye'den tütün ürünleri imalatıyla uğraşan firmaya 6 milyar TL'lik rekor ceza

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Hazine ve Maliye Bakanlığı müfettişleri, Bakan Mehmet Şimşek'in 'çok kazanandan çok vergi alınması' prensibi doğrultusunda denetimlerini sürdürürken tütün ürünleri imalatıyla uğraşan bir firmaya 6 milyar lira rekor ceza uygulandı. Vergi Denetim Kurulu büyük mükellefler nezdinde yürüttüğü incelemelerle kayıt dışılığın önüne geçmeyi hedefliyor.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı müfettişleri, Bakan Mehmet Şimşek'in "çok kazanandan çok vergi alınması" prensibi doğrultusunda denetimlerini sürdürürken bu kapsamda kayıt dışı hasılatı belirlenen bir firmaya 6 milyar lira rekor ceza uygulandı.

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, Vergi Denetim Kurulu büyük mükellefler nezdinde yürüttüğü incelemelere aralıksız devam ediyor. Kurul, işletmelerin gerçek üretim miktarını tespit etmek üzere "randıman analizi" yöntemiyle yoğun vergi incelemelerine başladı. Bu yöntemde, işletmelerde imalatta kullanılan maddeler ve diğer üretim girdileri ile üretilmesi gereken mamul ve çıktılar analiz ediliyor. Bu yeni inceleme yöntemiyle önemli sonuçlar da alınıyor.

KAYDİ ENVANTER ÇALIŞMASI YAPILDI

Buna göre, tütün ürünleri imalatıyla uğraşan bir firma için de randıman analizi ve kaydi envanter çalışması yapıldı. Sigara üretim bantlarının kapasite ve çalışma saatlerini dikkate alarak hesaplamalar yapılırken işletmenin doğal gaz, tütün ve sigara filtresi tüketimi verileri de kullanıldı. Yapılan randıman ve kaydi envanter çalışması sonucu, firmanın kayıt dışı hasılat elde ettiği belirlendi. İncelemede, işletmedeki bazı belgelerin yasal defter kayıtlarına ve beyanlara dahil edilmediği görüldü. Sigaraların fatura düzenlendiği halde özel tüketim ve katma değer vergilerinin beyanlara yansıtılmadığı da tespit edildi. İnceleme sonucu firmaya yaklaşık 6 milyar lira vergi cezası kesildi. Gecikme faiziyle bu rakamın yükselmesi bekleniyor. Yapılan incelemede, kurumlar, özel tüketim, katma değer vergileri ile geçici verginin de eksik ödendiği anlaşıldı.

707 KUYUMCUYA EŞ ZAMANLI DENETİM

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de yeni denetim çalışmasıyla kaydi ve fiili envanter ile randıman analizi çalışmalarına önem verdiklerini bildirdi. Vergi müfettişlerinin 9 büyükşehirdeki 707 kuyumcuya eş zamanlı denetim başlattığını ve fiili envanter çalışması yaptığını belirten Şimşek, "Önümüzdeki dönemde bu tarz denetim yöntemlerini uygulamaya devam edeceğiz. Fiili ve kaydi envanter çalışmaları ile randıman analizi yapılacak yeni sektör ve firmalar sırada. Bu yöndeki çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Şimşek, "çok kazanandan çok vergi alacağız" mesajını anımsatarak, şunları kaydetti; "Bu kapsamda büyük mükelleflerimizi de yakından takip ediyoruz. Denetimlerimiz tüm sektörleri kapsayacak şekilde artarak sürecek. Kayıt dışılığın önüne geçerek vergi adaletini artırmakta kararlıyız. Vergi gelirlerinde sağlanan iyileşmeyi vatandaşlarımızın refahı ve ülkemizin istikrarı için verimli alanlara yönlendireceğiz. Vergi kayıp ve kaçağına sebebiyet vererek haksız kazanç sağlayanların ve haksız rekabet oluşturanların takipçisi olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Güncel

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Yorumlar (31)

Salih Kandıralı:

Atı alan Üsküdarı geçti. Atların seyrek dökülen pisliklerini toplarsın.

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Salih Kandıralı:

Kel başına sürersin belki faydası olur.

yanıt61
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Gokay Ergul:

Kendi yandaş firmalarına beşli çeteye vergi istisnaları yapmasalar ülke ihya olur unutmasınlar ki hak yiyenin Hakkı bu dünyada olmasa mahşerde sorulur

107
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Enson Reis Rte:

Cok biliyon demek.hadi git elindeki belgelerle dava acc.hadi irkekk degilmisin.

yanıt19
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Mahmut DEĞERLİ:

Dava açsa nolacak ? Güveniyor mu millet adalete ?

yanıt46
yanıt6
Emin Görmecikli:

yarın sigarayı 100 TL içerler

82
20
yanıtYanıtla
Ilhami Ates:

Sigara 1000 lira olsun, + gelirin % 25 sağlık sigortasına ödensin. Sigaranın hasta yaptığı insanları iyileştirmek için milyarlar harcanıyor

yanıt3
yanıt0
Metin Yalcin:

Parası bol olanlar içsinler hazineye destek olurlar faydaları dokunur veya içmesinler sağlık problemleri olmaz daha büyük fayda görürler ..

yanıt0
yanıt0
Akıllı olmalıyız:

Mütahhit ve inşaat firmalarının yaptığı usülsüzlükleri denetlemenizi istiyoruz

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ismail Yasin:

tatil parasını çıkardılar... nasıl olsa emeklilere bir şey yok..

41
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