Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve TCMB Başkanı Fatih Karahan, IMF-Dünya Bankası toplantıları için ABD'ye gidiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası'nın bahar toplantılarına katılmak üzere ABD'nin başkenti Washington'a gidiyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile TCMB Başkanı Fatih Karahan, IMF-Dünya Bankası'nın Washington'da düzenlenecek bahar toplantılarına katılmak üzere ABD'ye gidiyor. Şimşek ve Karahan, yarın IMF-Dünya Bankası toplantılarına katılacak. İkili görüşmeler gerçekleştirerek yatırımcılarla bir araya gelecek.

Bakan Mehmet Şimşek'in 22 Nisan'da New York'ta da ayrı bir yatırımcı toplantısına daha katılması bekleniyor. Görüşmelerde uluslararası yatırımcılara Türkiye'nin yeni ekonomi politikaları, Orta Vadeli Program'daki hedef ve reformlar anlatılacak.