Hayvan Sağlığı Merkezi'nde hayvana kötü muameleyle ilgili soruşturma başlatıldı - Haberler

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Hayvan Sağlığı Merkezi'nde hayvana kötü muameleyle ilgili soruşturma başlatıldı

AA - Şafak Yel - Güncel
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Hayvan Sağlığı Merkezi'nde hayvana kötü muameleyle ilgili soruşturma başlatıldı

Konak Belediyesi, Hayvan Sağlığı Merkezi'nde bir köpeğin yerde sürüklendiği görüntülerle ilgili sorumlular hakkında idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Konak Belediyesi, Hayvan Sağlığı Merkezi'nde bir köpeğin yerde sürüklendiği görüntülerle ilgili sorumlular hakkında idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Hayvan Sağlığı Merkezi'nde sahipsiz hayvanlara hizmet verildiği, özellikle saldırgan, küpesiz ve halk sağlığını tehdit eden sokak hayvanlarının rehabilite ve tedavilerinin yapıldığı aktarıldı.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerdeki köpeğin, şikayet üzerine merkeze getirildiğinin ifade edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Saldırgan ve halk sağlığını tehdit ettiği şikayetiyle sedatif ilaç kullanılarak merkezimize getirilen köpeğin ilacın etkisiyle baygın olması ve ayakta duramamasından ötürü istenmeyen görüntüler oluşmuş, bu durum her duyarlı vatandaş gibi bizleri de rahatsız etmiştir.

Sosyal medya paylaşımına konu olan ve merkezimizi zan altında bırakan kişiler hakkında idari soruşturma başlatılmıştır. Yapılacak incelemelerin ardından olaya karışan kişiler hakkında gerekli işlemler en kısa sürede yapılacaktır."

AA / Şafak Yel - Güncel

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