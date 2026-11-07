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Hayrabolu OSB Müteşebbis Heyeti, Ethem Çetin'i Yönetim Kurulu Başkanlığına seçti

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Hayrabolu OSB Müteşebbis Heyeti, Ethem Çetin'i Yönetim Kurulu Başkanlığına seçti
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Hayrabolu OSB Müteşebbis Heyeti toplantısında Yönetim Kurulu Başkanlığına Ethem Çetin seçildi. Kaymakam Ahmet Yıldız başkanlığında yapılan seçimde Müteşebbis Heyet Başkanlığına Şenol Kağıtçı, Bölge Müdürlüğüne Erman Ekici getirildi.

Hayrabolu Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) Müteşebbis Heyeti tarafından gerçekleştirilen seçimde, Yönetim Kurulu Başkanlığına Ethem Çetin seçildi.

Hayrabolu OSB Bölge Müdürlüğünde, Hayrabolu Kaymakamı Ahmet Yıldız başkanlığında gerçekleştirilen Müteşebbis Heyeti toplantısında, bölgenin yeni yönetim kadrosu belirlendi.

Yapılan seçim sonucunda Müteşebbis Heyet Başkanlığına Şenol Kağıtçı, Yönetim Kurulu Başkanlığına Ethem Çetin, Bölge Müdürlüğüne ise Erman Ekici getirildi.

Seçim sonucunda Yönetim Kurulu üyeliklerine Ethem Çetin, Engin Korkmaz, Onur Ocak, Mehmet Biradlı, Erman Ekici ve Cem Aka seçildi.

Denetim Kurulu üyeliklerine ise Özkan Beydili, Osman Gözala ve Numan Acuner getirildi.

Hayrabolu OSB Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Ethem Çetin, yeni görevine ilişkin yaptığı değerlendirmede, Hayrabolu Organize Sanayi Bölgesi'nin gelişimi ve sanayicilerin ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Organize Sanayi Bölgesi'nin üretim kapasitesinin artırılması, yatırımcıların desteklenmesi ve bölgenin altyapı imkanlarının geliştirilmesinin öncelikleri arasında yer aldığını ifade eden Çetin, yeni yönetim kadrosuyla birlikte Hayrabolu sanayisinin gelişimine katkı sunmayı hedeflediklerini kaydetti.

Hayrabolu'da huzur ve güven uygulaması

Hayrabolu ilçesinde, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi.

Hayrabolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Aydınevler ve Kahya mahallelerinde gerçekleştirilen uygulamalarda, kamu düzeninin korunması ve suçla mücadele kapsamında denetimler yapıldı.

Uygulamalarda, aranan şahısların tespiti, suç ve suç unsurlarının önlenmesi, uyuşturucuyla mücadele ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla kontroller gerçekleştirildi.

Önleyici polislik faaliyetleri kapsamında yapılan denetimlerle ilçede huzur ve güven ortamının korunmasının hedeflendiği bildirildi.

Hayrabolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla asayiş ve trafik denetimlerini sürdüreceği belirtildi.

Kaynak: AA
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