Üye Girişi
Haberler

Havza TSO Başkanı Acar'dan AK Parti İlçe Başkanı Pekşen'e Ziyaret

Havza TSO Başkanı Acar'dan AK Parti İlçe Başkanı Pekşen'e Ziyaret
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Havza Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkan Acar, yeni seçilen AK Parti Havza İlçe Başkanı Aziz Pekşen'i ziyaret ederek, işbirliği mesajları verdi. Acar, ilçe kalkınması için destek vermeye hazır olduklarını belirtti.

Havza Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Erkan Acar, AK Parti Havza İlçe Başkanı Aziz Pekşen'i ziyaret etti.

Acar, beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ile bir süre önce yapılan kongrede ilçe başkanlığına seçilen Aziz Pekşen'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ortak paydalarının Havza olduğunu, her zaman Havza için çalıştıklarını belirten Acar, "İlçenin kalkınması ve gelişmesi için Aziz Pekşen ve yönetimi ile her türlü işbirliğine açığız. Büyük ivme yakalayarak ilçemiz ve geleceği için Havza OSB'nin bugünlere gelmesinde tüm paydaşlarımızla başarılı sonuçlar elde ettik. Sayın Aziz Pekşen ve yönetimine şahsım, yönetim kurulum ve üyelerim adına başarılar dilerim." dedi.

Pekşen de Acar'a ziyaretinden ötürü teşekkür ederek, "Amacımız ilçemize, bölgemize ve ülkemize hizmet etmek. Havza OSB'nin ilçemiz için önemini biliyor ve önceliğimiz olarak görmekteyiz. Bu ve benzeri konularda ilçemiz ve ilçe sakinlerimiz için üzerimize düşen her işi yapacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
Özel izinle 5 çocuğunun cenazesine gelen babanın görüntüleri kahretti

5 çocuğunun cenazesine gelen babanın görüntüleri kahretti

 İsrailli bakan Batı Şeria için ilhak çağrısı yaptı, Türkiye'den tepki gecikmedi

İsrail hain planı açık etti, Türkiye'nin tepkisi sert oldu

 CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Asgari ücret 30 bin lira olmazsa bu memleketi size dar edeceğiz

Özel'den asgari ücret resti: Bu rakamı vermezseniz memleketi size dar edeceğiz
Çin'de araç kalabalığın arasına daldı: 35 kişi öldü, 43 kişi yaralandı

Kalabalığın arasına dalan araç 35 kişiyi öldürdü, 43 kişiyi yaraladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Uzak Şehir oyuncuları kim? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 12 Kasım Salı Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? MasterChef eleme adayları kim? 12 Kasım Salı bugün kim potaya gitti? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 12 Kasım Salı bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? Bittin Sen filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Bittin Sen filmi ne zaman, nerede çekildi? Süt Kardeşler filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Süt Kardeşler filmi ne zaman, nerede çekildi? Bir Gece Masalı canlı izle! 12 Kasım Salı Bir Gece Masalı 11. bölüm ATV canlı izle! Bir Gece Masalı son bölümde neler oldu? Ferdi Kadıoğlu neden kadrodan çıkarıldı? Ferdi Türkiye Galler maçında yok mu? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 12 Kasım Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 12 Kasım Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! Rashica sakatlandı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.