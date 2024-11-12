Havza TSO Başkanı Acar'dan AK Parti İlçe Başkanı Pekşen'e Ziyaret

Havza Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Erkan Acar, AK Parti Havza İlçe Başkanı Aziz Pekşen'i ziyaret etti.

Acar, beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ile bir süre önce yapılan kongrede ilçe başkanlığına seçilen Aziz Pekşen'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ortak paydalarının Havza olduğunu, her zaman Havza için çalıştıklarını belirten Acar, "İlçenin kalkınması ve gelişmesi için Aziz Pekşen ve yönetimi ile her türlü işbirliğine açığız. Büyük ivme yakalayarak ilçemiz ve geleceği için Havza OSB'nin bugünlere gelmesinde tüm paydaşlarımızla başarılı sonuçlar elde ettik. Sayın Aziz Pekşen ve yönetimine şahsım, yönetim kurulum ve üyelerim adına başarılar dilerim." dedi.

Pekşen de Acar'a ziyaretinden ötürü teşekkür ederek, "Amacımız ilçemize, bölgemize ve ülkemize hizmet etmek. Havza OSB'nin ilçemiz için önemini biliyor ve önceliğimiz olarak görmekteyiz. Bu ve benzeri konularda ilçemiz ve ilçe sakinlerimiz için üzerimize düşen her işi yapacağız." ifadesini kullandı.