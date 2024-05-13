Havza'da Ortaokullar Arası Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği Düzenlendi

Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Havza İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile ortaokullar arası geleneksel çocuk oyunları şenliği düzenlendi.

Havza Mehmet Ali Şahin Spor Tesisleri'nde gerçekleşen şenliğe 5, 6, 7 ve 8. sınıfların öğrencileri katıldı.

Şenliğe katılan öğrenciler her sınıfın kendi fiziksel gelişimine göre seçilen oyunlarda hünerlerini sergilediler.

Şenliğe katılan öğrenciler yaş gruplarına göre, yağ satarım bal satarım, mendil kapmaca, kaleli yakan top ve 8. sınıflar halat çekme oyunu oynadılar.

Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, etkinliğin çocukların sportif faaliyetlere katılmasını sağlamak ve geleneksel çocuk oyunlarını öğretmek olduğunu belirterek, "Her geçen gün dijital bağımlılığın artığı günümüzde öğrencilerimizi tablet ve telefonlardan ayırıp bizlerin çocukluğunda sokaklarda oynadığımız oyunlar ile buluşturmak amacı ile düzenlenen etkinliğimiz ile bir taraftan da çocuklarımızı okul stresinden uzaklaştırmayı hedefledik." dedi.