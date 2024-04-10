Havza'da Ramazan Bayramı Bayramlaşması Gerçekleştirildi

Havza'da Kaymakamlık tarafından Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Havza Kaymakamlığında gerçekleştirilen bayramlaşmada Kaymakam Mustafa Ayvat, tüm katılımcıların bayramını kutladı.

Bayramların birlik ve beraberliğin pekiştiği özel günler olduğunu vurgulayan Ayvat, "Bizler burada rahatça bayramımızı idrak ederken, Filistin'de insanlar zulüm altında. Gönlümüzün bir yanı mahzun, zulüm altındaki mazlum Müslüman kardeşlerimiz ile birlikte. Rabb'im geçirmiş olduğumuz ramazan ayı ve idrak ettiğimiz mübarek bayram günü vesilesiyle mazlum ve mağdurların yardımcısı olsun." dedi.

Belediye Başkanı Murat İkiz ise katılımcıların ve tüm Havzalıların bayramını kutlayarak, "Havza Belediyesi olarak halkımızın rahat bir bayram geçirmesi için gerekli tedbirler alındı. Tüm İslam aleminin bayramını kutlarım." diye konuştu.

Ayvat ve İkiz ve beraberindekiler, daha sonra ilçe mezarlığını ziyarete etti. Kur'an okunmasının ardından İlçe Müftüsü Cemil Alıcı tarafından şehitler için dua edildi.

Daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Havza Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi ile Havza Devlet Hastanesini ziyaret edilerek, nöbetçi personel, hasta ve engellilerle bayramlaşıldı.

Ayvat, Emniyet Müdürlüğü ziyaretinde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179. yıl dönümü de kutlayarak, görevlerinde başarılar diledi.

Bayramlaşma programına İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak, Emniyet Müdür Vekili Komiser Mustafa Balcı, İlçe Müftüsü Cemil Alıcı, İlçe Sağlık Müdürü Hakan Kursal, Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.